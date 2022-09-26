Hipócrita postura de oposición frente a la Guardia Nacional: Delgado

Ciudad de México. El presidente del partido Morena, Mario Delgado, calificó de "hipócrita" y como "desfachatez" la postura expresada este domingo por el presidente de la mesa directiva de la cámara diputados, el panista Santiago Creel Miranda en el sentido de oponerse a la reforma de la Guardia Nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en dónde se contempla que el ejército pueda participar junto con este cuerpo armado en labores de seguridad.

"Es claramente una mentira lo que está diciendo el señor Santiago Creel, lo ha dicho siempre el presidente, que la hipocresía es la verdadera doctrina de la derecha y los conservadores y es mucha hipocresía que desde la cámara se opongan a que el ejército contribuya al fortalecimiento de la Guardia Nacional y por otro lado en los estados que gobiernan pues solicitan de manera permanente de la Guardia Nacional".

El político también descartó qué el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicite al poder legislativo aprobar su propuesta no representa una intervención del poder ejecutivo al legislativo.

"De ninguna manera se trata de tener interferencia en el congreso, hay una absoluta division y respeto de los poderes. Pero en el fondo lo que no le gusta a la derecha es que la gente se informe, qué la gente se entere y que la gente sancione políticamente por la vía democrática a los partidos que actúan en favor del pueblo de México y aquellos que están simplemente en la politiquería".

Morena promoverá encuesta ciudadana entre la población

También se confirmó que Morena apoyará y promoverá la encuesta ciudadana propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta materia.

"Nosotros como partido, como movimiento, vamos a estar listos para promover este ejercicio democrático que está proponiendo el presidente de la república. Vamos a organizar a la gente para que participe de manera libre y voluntaria porque nuestro objetivo es la revolución de las conciencias, es decir: que la gente esté informada, que la gente se entere de lo que pasa, esté politizada y este es un asunto de vital importancia. Porque es la seguridad es la paz es la tranquilidad de todas y todos los mexicanos".

Como partido vamos a estar listos para promover el ejercicio democrático que propone el Presidente @lopezobrador_ para preguntarle al pueblo su opinión sobre la continuidad de la Guardia Nacional en tareas de seguridad. — Mario Delgado (@mario_delgado) September 26, 2022

"De todos no se hace uno"

Mario Delgado también dijo que su partido Morena cuenta al menos con 4 aspirantes claros a ser los candidatos para participar en las elecciones por la presidencia de la República en 2024.

Resaltó la labor de Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández e incluso el senador Ricardo Monreal Ávila.

#EnVivo🔴| #ConferenciaDePrensa. La #4T sigue trabajando por la paz y la tranquilidad del pueblo de México. 👇https://t.co/Xikq51jG8r — Mario Delgado (@mario_delgado) September 26, 2022

Y a pregunta expresa respondió que la oposición tendría que "apurarse" para definir algún candidato o candidata para la contienda presidencial pues hasta el momento ninguno "ha asomado la cabeza".

"Entonces, nosotros vamos muy bien. Pues ya de ellos que ojalá haya uno porque de todos, no se hace uno hasta el momento", opinó el dirigente morenista en conferencia de prensa.

