Caída del precio del dólar HOY: qué está pasando y cuánto cuesta comprarlo

Si HOY 26 de enero estás consultando el precio del dólar , ya sea para cambiar dinero, hacer un pago o planear una compra en México, es normal que notes movimientos fuera de lo habitual. El dólar arrancó la semana con presiones a la baja a nivel internacional , y lo que está pasando en los mercados globales ayuda a explicar por qué el tipo de cambio se está moviendo.

Este lunes, el oro superó por primera vez los 5 mil dólares por onza, una señal clara de nerviosismo financiero. Este movimiento debilitó al dólar frente a otras divisas, especialmente el yen japonés, que llegó a fortalecerse hasta 1.5 por ciento durante la sesión europea.

Con ello, el dólar tocó su nivel más bajo desde mediados de noviembre, cotizando alrededor de 153.4 yenes por dólar.

Para quienes siguen el precio del dólar, este contexto explica por qué la divisa estadounidense muestra volatilidad este lunes. Las decisiones de bancos centrales y la reacción de los mercados internacionales seguirán marcando su comportamiento en el corto plazo.

Tipo de cambio dólar contra peso mexicano HOY 26 de enero

Si te interesa realizar una o varias operaciones con la divisa estadounidense en México, Banco Azteca siempre es tu mejor opción, el precio del dólar actualmente se ubica en $16.30 pesos a la compra y se vende en $17.40 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes 26 de enero del 2026.

|Precio Dólar HOY 26 de enero en Banco Azteca

¿Estás en la frontera? Conoce el costo del dólar en Tijuana hoy 26 de enero 2026

Si actualmente te encuentras en la frontera y necesitas realizar una o más operaciones para cruzar a Estados Unidos, debes saber que el precio del dólar en los bancos de Tijuana se ubica en un rango de $17.37 pesos la venta.

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad fronteriza en la que trates de realizar la operación.

Así el precio del dólar canadiense en bancos de México HOY

¿Más transacciones? Te recordamos que hoy 26 de enero, en Banco Azteca, encontrarás el mejor precio el dólar canadiense; actualmente se ubica en $11.15 pesos la compra y se vende en $13.28 pesos mexicanos en las ventanillas de los bancos durante la apertura de este lunes.

Precio del Bitcoin hoy 26 de enero del 2025

Bitcoin empezó la semana con caídas. Cuando abrió el mercado de futuros en Estados Unidos, el precio bajó hasta 86 mil dólares, lo que confirma que la tendencia sigue siendo a la baja, aunque después hubo un pequeño rebote.

Además, quedó una brecha de precio cerca de los 89 mil dólares, algo común cuando el mercado está cerrado el fin de semana. Históricamente, Bitcoin suele regresar a esos niveles, por lo que el rango entre 86 mil y 89 mil dólares será clave en el corto plazo.

Este 26 de enero del 2026, el precio del Bitcoin arrancó la jornada con un pico al alza y actualmente ronda los 87 mil 464 dólares.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda actualmente se ubica en 1 millón 517 mil 245 pesos.

Costo actualizado del petróleo HOY 26 de enero

Los precios del petróleo se estabilizaron el lunes después de subir más de un 2 por ciento en la sesión anterior debido a las interrupciones de la producción en las regiones productoras de crudo de Estados Unidos y las tensiones entre los norteamericanos e Irán.



Petróleo Brent: 65.81 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI): 60.94 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación: 57.32 dólares por barril

CON INFORMACIÓN DE REUTERS