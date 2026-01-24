¡Amenaza comercial! Trump advierte aranceles del 100% a Canadá: consecuencias para el comercio

El presidente Donald Trump, lanzó una contundente advertencia a Canadá, amenazando con imponer aranceles del 100% a todas las importaciones canadienses si Ottawa llega a un acuerdo comercial con China; una declaración intensifica las tensiones comerciales y diplomáticas entre dos aliados históricos en un momento de compleja geopolítica internacional.

La amenaza fue publicada por Trump en su plataforma Truth Social, donde señaló que si el primer ministro canadiense Mark Carney “cree que puede convertir a Canadá en un ‘puerto de descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos”, está “muy equivocado”.

¿Qué dijo Trump sobre Canadá y China?

El mandatario estadounidense advirtió que si Canadá concreta una alianza comercial con China, Estados Unidos impondrá de inmediato un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses destinados al mercado estadounidense. En su mensaje aseguró que “China se tragará a Canadá, la devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida”.

Cabe decir que la declaración se produce después de que Canadá y China anunciaran una asociación estratégica comercial en Beijing, que incluye la reducción de aranceles para vehículos eléctricos chinos y productos agrícolas canadienses.

Trump le llama “Gobernador Carney” a Primer Ministro de Canadá

Donald Trump también ha calificado a Carney de “Gobernador Carney”, un apodo polémico que sugiere una percepción unilateral de la relación entre los dos países y que refleja la escalada retórica entre Washington y Ottawa.

¿Qué significan los aranceles para la economía de Canadá?

Imponer un impuesto del 100% sobre todos los productos canadienses podría tener consecuencias devastadoras para industrias clave como la automotriz, metalúrgica, agrícola y energética, debido a que Estados Unidos es el mayor socio comercial de Canadá. Conforme a datos oficiales, miles de millones de dólares en bienes cruzan la frontera diariamente, por lo que una guerra arancelaria total podría hundir las exportaciones y afectar empleos.

¡Un giro inesperado en la política comercial Lo sorprendente de la amenaza es que ocurre menos de una semana después de que Trump respaldara inicialmente el acuerdo de Canadá con China, calificándolo como positivo. Este cambio brusco refleja tanto la volatilidad de la política comercial estadounidense como los riesgos de las tensiones geopolíticas del momento.

Ante este escenario, la pregunta que muchos analistas se hacen es: ¿hasta dónde llegarán estas tensiones y cuál será el impacto real en la economía de América del Norte?