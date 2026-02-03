¡Polémica y sorpresas! Estas son las películas animadas nominadas a los Premios Oscar 2026

Cinco títulos animados compiten con fuerza en la categoría de Mejor Película Animada de los Premios Oscar 2026. Cada una trae historias únicas que capturan emociones profundas y aventuras inolvidables.

Arco, Elio y las joyas ocultas: Fantasía poética y aventuras espaciales que emocionan

Arco presenta una fantasía poética sobre un niño y un ser místico unidos por la naturaleza y el destino. Natalie Portman produce esta cinta que destaca por su sensibilidad mágica.

Elio lleva a un niño solitario a una aventura espacial emotiva. Lo confunden con el embajador de la Tierra en un viaje lleno de sorpresas. Pixar apuesta fuerte por esta candidata que toca fibras sentimentales.

Little Amélie or The Character of Rain explora una infancia introspectiva y sensible. Se inspira en la novela autobiográfica de Amélie Nothomb. Esta coproducción franco-belga ofrece una mirada profunda al mundo interior de la niñez.

De Disney a DiCaprio: los datos más impactantes que pocos conocen de los Premios Oscar

Zootopia 2 arrasa en taquilla: El misterio animal que rompe récords mundiales

Zootopia 2 reúne a Judy Hopps y Nick Wilde en un nuevo misterio que pone a prueba la armonía animal. Disney Animation Studios lanzó esta secuela que se convierte en la película animada occidental más taquillera de todos los tiempos. Superó el récord de Frozen y solo quedó atrás de la cinta china Ne Zha 2 a nivel internacional. Millones de espectadores la impulsan como contendiente imparable.

K-Pop Demon Hunters: La revolución musical que humilla a Sony y conquista Netflix

K-Pop Demon Hunters emerge como la candidata más fuerte y genera un fenómeno global. Su directora, la surcoreana-canadiense Maggie Kang, combina mitología coreana con la energía del K-pop en una animación vibrante y culturalmente única. Convenció a Sony Pictures Animation para producirla con un presupuesto de 100 millones de dólares.

Depresión y muerte: el alto precio a pagar por los idols del K-pop

Sony no creyó lo suficiente en la cinta terminada. La vendió a Netflix por 120 millones de dólares para su distribución. Este error estratégico les cuesta caro: la película acumuló más de 325 millones de reproducciones y se coronó como la número 1 en la historia de Netflix.

Maggie Kang contrató a Ejae para el soundtrack. Ejae, compositora y cantante rechazada en su adolescencia por el sistema idol de las bandas K-pop , escribió, produjo y cantó todas las canciones del filme, entre ellas, “Golden”, que arrasó en listas de popularidad, ganó un Globo de Oro, el Grammy y ahora apunta al Oscar .

Estas nominaciones enfrentan críticas severas. Excluyen trabajos relevantes de anime como Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito y Chainsaw Man, de los cuales los fans de la animación japonesa cuestionan por qué la Academia no las puso en su lista de nominadas.

