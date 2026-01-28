De Disney a DiCaprio: los datos más impactantes que pocos conocen de los Premios Oscar

Los “ Premios Oscar ” no solo celebran al cine, también guardan historias, cifras y récords que parecen sacados de un guion de Hollywood. Desde genios imbatibles hasta discursos que sacudieron a la industria, estos son los datos más sorprendentes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS).

En este nuevo capítulo de la Ruta Dorada, en Hechos con Los Ruiz Lara , Pamela Cortes, conductora de “Premios Oscar” en TV Azteca, nos cuenta sobre récords, rechazos históricos y victorias imposibles en la historia de los “Oscar”.

¿Quién es la persona más nominada en la historia de los Oscar?

El récord pertenece a Walt Disney . El creador de Mickey Mouse acumuló 59 nominaciones competitivas y ganó 22 “Premios Oscar”, además de 4 estatuillas honorarias, convirtiéndose en la persona más premiada de la historia de la Academia.

En 1954 logró algo irrepetible: ganó cuatro Oscar en una sola noche por distintos trabajos, principalmente cortometrajes animados y documentales, en una época en que la animación aún luchaba por reconocimiento.

🏆 ¿Cuál es la película más premiada de la historia?

Tres filmes comparten el récord con 11 premios Oscar: “Ben-Hur” (1959), “Titanic” (1997) y “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey” (2003).

Esta última logró una hazaña única: ganó todas las categorías en las que estaba nominada (11 de 11), un logro sin precedentes.

¿Quién es la actriz más nominada en los Premios Oscar?

Meryl Streep encabeza la lista con 21 nominaciones y 3 premios Oscar, consolidándose como la intérprete más reconocida por la Academia.

¿Quién decide a los ganadores del “Oscar”?

La responsable es la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), integrada por más de 10 mil profesionales de la industria, entre actores, directores, guionistas, técnicos, músicos y productores. El proceso funciona por especialidades:

Actores nominan actores



Directores nominan directores



Guionistas nominan guionistas.



En la votación final, todos los miembros pueden votar en la mayoría de categorías.