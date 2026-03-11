Del asfalto a Hollywood: Las tragedias de la F1 que reviven en la nueva cinta de Brad Pitt

Dirigida por Joseph Kosinski y producida con Apple Studios, la película de la F1 llegó con Brad Pitt que interpreta a Sonny Hayes, un veterano piloto reviviendo riesgos reales en pistas icónicas, pero esta no se trata solamente de una película de acción, en el filme se retrata fielmente algunas de las tragedias y desastres legendarios, honrando a héroes caídos, además de alertando acerca de la delgada línea entre gloria y muerte.

¿Cuáles son las tragedias de la F1 que inspiraron a la película?

Este filme recrea accidentes fatales como el de Ayrton Senna (1994, en Imola), donde un fallo en la dirección lo estrelló contra un muro a 300 kilómetros por hora, muriendo por trauma craneal. O la tragedia de Roland Ratzenberger, su compañero que ese fin de semana, protagonizó la primera muerte en carrera oficial desde 1982.

Cabe decir que Brad Pitt entrenó en simuladores reales de F1, rodando en circuitos activos con Mercedes, evocando el terror de esas curvas mortales.

Tragedias de la F1: El accidente de Martin Donnelly en 1990

El piloto irlandés Martin Donnelly fue considerado una de las grandes promesas de la Fórmula 1 a finales de los años 80 y comienzos de los 90, una historia que guarda cierto parecido con el personaje de Sonny en la película F1.

Sin embargo, su trayectoria cambió drásticamente en 1990, durante las sesiones de clasificación del Gran Premio de España en el circuito de Jerez. Donnelly manejaba un Lotus 102 equipado con motor V12 de Lamborghini cuando ocurrió uno de los accidentes más impactantes de la historia del automovilismo.

En la primera ronda de clasificación, cuando faltaban apenas ocho minutos para que terminara la sesión, el monoplaza sufrió una falla mecánica. Como consecuencia, el piloto perdió el control del vehículo y se estrelló contra las barreras de seguridad a más de 250 kilómetros por hora. El impacto fue devastador: el automóvil quedó completamente destruido y sus piezas se dispersaron por la pista; la fuerza del choque fue tal que el cuerpo del piloto salió expulsado del coche y quedó tendido sobre el asfalto con heridas de gravedad.

El episodio fue considerado por muchos como un verdadero milagro, ya que pocos entendían cómo Donnelly había logrado sobrevivir a un accidente de esa magnitud. Con el paso del tiempo, Donnelly logró recuperarse de las lesiones. No obstante, las consecuencias del accidente marcaron el final de su carrera en la Fórmula 1, truncando el futuro de quien había sido considerado una de las grandes promesas del automovilismo.

¿Cómo reviven estas historias en la pantalla?

Escenas de choques múltiples como en Spa-Francorchamps (1998, lluvia letal con 14 autos fuera) e Indianápolis en 1964 (fuego y explosiones), se filmaron con tecnología IMAX.

El filme utiliza datos reales de telemetría para mostrar giros a 5G, además de choques a 320 kilómetros por hora, igual que el fatal impacto de Jochen Rindt (1970). Para lograr precisión histórica y reconstruir todas estas tragedias en la F1, expertos de la FIA asesoraron en la realización.

Impacto en pilotos actuales y legado en F1

Verstappen y Hamilton visitaron el set de filmación, desdes donde elogiaron cómo se expone la evolución de la seguridad en el deporte motor por excelencia. Cabe recordar que la F1 redujo la cifra de muertes por accidentes de 52, en el periodo de 1950 a 1994, a solo 4 desde 2001; todo esto gracias a halos y las barrerasen pista.

Desde Monza 1955 (muerte de 11 espectadores) hasta Suzuka 2014 (Jules Bianchi), la "F1" transforma sangre y adrenalina en cine, recordando que cada victoria paga con riesgo; ¿esta película cambió tu visión de la F1? ¿Qué tragedia te impactó más?

