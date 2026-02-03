¿Puerto Rico es colonia de Estados Unidos? Las claves del archipiélago que vio nacer a Bad Bunny

Puerto Rico es un archipiélago de contrastes: es la cuna de fenómenos globales como el reguetón y de artistas como Bad Bunny, pero también es el centro de un debate político centenario sobre su soberanía. A menudo llamada la "Isla del Encanto", su estatus legal es único en el mundo, generando dudas constantes sobre si es un país , un estado o una colonia.

Para entender por qué figuras como Benito Martínez utilizan su plataforma para protestar, es necesario desglosar la historia y la realidad política de este territorio caribeño.

¿Puerto Rico es colonia de Estados Unidos?

Legalmente, es un "territorio no incorporado" pero funciona bajo una dinámica colonial.

Oficialmente, desde 1952, Puerto Rico ostenta el título de Estado Libre Asociado (ELA). Esto significa que tiene su propia constitución y cierto grado de autonomía interna para elegir a su gobernador y legisladores. Sin embargo, la soberanía última recae en el Congreso de los Estados Unidos .

Las características que alimentan el argumento de que es una colonia incluyen:



Ciudadanía sin voto: Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, pero quienes residen en la isla no pueden votar por el Presidente del país del norte en las elecciones generales.

Poder supremo del Congreso: Estados Unidos puede imponer leyes federales que afectan a la isla sin el consentimiento local. El ejemplo más claro y reciente es la Junta de Supervisión Fiscal (Promesa), un ente no electo impuesto por Washington para controlar las finanzas de la isla por encima del gobierno local.

Caso Insular: El Tribunal Supremo de Estados Unidos definió a la isla a principios del siglo XX como un territorio que "pertenece a, pero no es parte de" Estados Unidos.

¿A qué países pertenecía Puerto Rico antes de Estados Unidos?

Antes de convertirse en botín de guerra estadounidense, Puerto Rico fue una de las joyas de la corona del Imperio Español.

En la era española (1493-1898): Cristóbal Colón llegó a la isla (habitada por los taínos, que la llamaban Borikén) en 1493. Durante más de 400 años, Puerto Rico fue una colonia de España. De ahí proviene su idioma, su religión predominante y gran parte de su herencia cultural y arquitectónica.

La historia cambió drásticamente en 1898 tras la Guerra Hispano-Estadounidense, cuando España perdió el conflicto y, mediante el Tratado de París, cedió Puerto Rico, Guam y Filipinas a los Estados Unidos .

A diferencia de otras colonias españolas en América que lucharon por su independencia en el siglo XIX, Puerto Rico pasó directamente de manos españolas a manos estadounidenses sin un periodo de soberanía propia.

Así ha sido el activismo de Bad Bunny en favor de Puerto Rico

Bad Bunny no es solo el artista más escuchado del mundo; se ha convertido en una voz política crucial para la juventud puertorriqueña, utilizando su música y sus redes para denunciar la corrupción y el estatus colonial.



El Verano del '19: Benito fue una pieza fundamental en las protestas históricas que llevaron a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. El artista pausó su gira europea para volar a la isla y marchar junto al pueblo, exigiendo la salida del mandatario tras filtrarse un chat con comentarios ofensivos. "El Apagón" y la gentrificación: En su tema y video documental "El Apagón", Bad Bunny denunció los cortes constantes de energía eléctrica (bajo la administración de la empresa privada LUMA Energy) y la Ley 22 (ahora Ley 60). Esta ley otorga exenciones contributivas a millonarios extranjeros para que se muden a la isla, lo que ha disparado el costo de la vivienda y desplazado a los locales. Su mensaje fue claro: "Yo no me quiero ir de aquí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fuerza Informativa Azteca (@aztecanoticias) Elecciones y conciencia: Lejos de ser neutral, el "conejo malo" ha instado a los jóvenes a inscribirse para votar y a rechazar el bipartidismo tradicional (PNP y PPD), al que culpa de la crisis económica y social. Su activismo ha puesto en el mapa global los problemas internos de una isla que lucha por definir su identidad y su futuro.

Discurso de Bad Bunny tras ganar el Grammy

Con un discurso cargado de emoción, Benito defendió la dignidad de la comunidad inmigrante, recordándole al mundo que los latinos son parte fundamental del tejido de Estados Unidos: "No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas; somos humanos y somos americanos", sentenció ante una ovación de pie.⁣