“No somos animales": El mensaje de Bad Bunny contra el ICE que encendió la polémica en los Premios Grammy

Antes de su esperada presentación en el Super Bowl, Bad Bunny decidió que el escenario de los Premios Grammy 2026 era el lugar perfecto para levantar la voz. Al recibir su galardón, el artista no empezó con agradecimientos comunes; su primera frase fue un grito directo: "ICE out" (Fuera el ICE).

El mensaje llega en un momento de máxima tensión por las redadas en Estados Unidos que recientemente cobraron la vida de dos civiles, dejando claro que para el "Conejo Malo", la música y la política van de la mano.

🔴 | Bad Bunny dice «¡ICE OUT!» en los #Grammy y recibe una ovación masiva:



«No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos estadounidenses. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así… pic.twitter.com/U3ADXTcNza — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 2, 2026

"No somos animales": Bad Bunny durante su discurso en los Premios Grammy

Con un tono serio y apasionado, Benito Martínez (nombre real del cantante) defendió la dignidad de la comunidad inmigrante. "No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas; somos humanos y somos americanos", sentenció frente a una audiencia que se puso de pie para ovacionarlo.

El discurso resonó como un dardo directo a las políticas migratorias actuales, recordando que la identidad latina es parte fundamental del tejido de Estados Unidos.

Pelear con amor: La receta de Bad Bunny contra el odio

Bad Bunny cerró su intervención con una nota de esperanza. Pidió a sus seguidores y colegas no reaccionar con ira, sino con empatía. "Lo único más poderoso que el odio es el amor", aseguró.

El cantante instó a la sociedad a ser diferente y a luchar por sus derechos, pero siempre desde un lugar de humanidad, intentando apagar el fuego de la división política con un llamado a la unidad.

Bad Bunny speaks out against ICE during #GRAMMYs speech for ‘Best Música Urbana Album’:



“I’m going to say, ICE out. We’re not savages, we’re not animals, we are humans and we are Americans.” pic.twitter.com/8Gc37wT7et — Pop Crave (@PopCrave) February 2, 2026

Bad Bunny y el Super Bowl 2026

Este posicionamiento político pone todos los ojos sobre lo que Bad Bunny hará la próxima semana en el show de medio tiempo del Super Bowl. Tras ser el gran protagonista de los Grammy por su activismo, muchos esperan que su mensaje llegue a los cientos de millones de espectadores del gran juego.

Lo que es seguro es que Benito ya no solo es el rey de las listas de éxitos, sino también una de las voces más influyentes en la defensa de los latinos en el mundo.

Un frente unido: Los pines "ICE Out" en la alfombra roja

Bad Bunny no estuvo solo en esta batalla. Desde la llegada a la alfombra roja, el mensaje era claro. Estrellas de la talla de Billie Eilish, Kehlani y la pareja formada por Justin y Hailey Bieber lucieron pines con la leyenda "ICE Out".

Este pequeño accesorio se convirtió en el símbolo de la noche, demostrando que la élite musical está alineada en contra de los operativos violentos de las autoridades migratorias.

Justin and Hailey Bieber support the 'Ice out' movement. Showing support to the victims of ice. #GRAMMYs #GRAMMYs2026 pic.twitter.com/V57n8s9uQT — GREEN GO HOME!! (@Offmynovak) February 2, 2026

Ganadora a mejor artista orgullosa de sus raíces inmigrantes

La ganadora a Mejor Artista Nuevo, la británica Olivia Dean , también utilizó su momento de gloria para reforzar el mensaje. Recordó con orgullo ser nieta de una inmigrante de la generación Windrush.

"Soy producto de la valentía", afirmó la cantante, subrayando que las naciones no serían nada sin el aporte de quienes llegan de fuera. Su discurso sirvió para demostrar que la crisis migratoria es un tema que duele a ambos lados del océano.

