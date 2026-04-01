¿Tacos en el espacio? La sorprendente comida mexicana que podrían llevar astronautas de Artemis II rumbo a la Luna
El problema de alimentos convencionales es su rápida descomposición y volumen, por eso la comida de los astronautas es especial en misiones como Artemis II.
Mientras la misión Artemis II despierta interés mundial, una pregunta se vuelve tendencia: ¿qué comen los astronautas en el espacio? La respuesta no solo involucra tecnología avanzada, sino también innovación mexicana.
Investigadores en México han desarrollado un sistema de procesamiento y conservación de alimentos diseñado específicamente para misiones espaciales, capaz de mantener comida nutritiva, ligera y de larga duración.
Sigue TODA la información en plataformas digitales de ADN Noticias.