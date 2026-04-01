¿Tacos en el espacio? La sorprendente comida mexicana que podrían llevar astronautas de Artemis II rumbo a la Luna

Mientras la misión Artemis II despierta interés mundial, una pregunta se vuelve tendencia: ¿qué comen los astronautas en el espacio? La respuesta no solo involucra tecnología avanzada, sino también innovación mexicana.

Investigadores en México han desarrollado un sistema de procesamiento y conservación de alimentos diseñado específicamente para misiones espaciales, capaz de mantener comida nutritiva, ligera y de larga duración.

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