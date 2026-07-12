VIDEO: La gigantesca nube que cubrió la CDMX antes de la tormenta; ¿qué fenómeno es?

¡El cielo de la Ciudad de México cambió de aspecto en cuestión de minutos! Antes de que la lluvia intensa comenzara a caer sobre distintas zonas de la capital, una enorme estructura nubosa se observó a simple vista y dejó una impresionante postal que llamó la atención de habitantes de varias alcaldías.

No era una nube común. Se trataba de una nube estante o “shelf cloud”, una formación asociada a tormentas fuertes que suele aparecer como una especie de enorme pared de nubes que anuncia la llegada de un sistema de tormenta.

La imagen fue captada mientras la tormenta avanzaba sobre la capital, mostrando una formación que parecía cubrir parte del cielo capitalino y que funcionó como una señal visible de lo que estaba por ocurrir: lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y un descenso repentino de temperatura.

¿Qué es una nube estante y por qué aparece antes de una tormenta?

De acuerdo con especialistas en meteorología, una nube estante se forma cuando el aire frío y pesado que desciende desde una tormenta choca con el aire cálido y húmedo que se encuentra cerca de la superficie.

Ese encuentro provoca que el aire cálido sea obligado a elevarse rápidamente, generando una condensación que da forma a esa característica estructura nubosa en forma de “pared” que avanza junto con la tormenta.

Aunque su apariencia puede parecer impresionante e incluso generar sorpresa entre quienes la observan, esta nube es una señal de que detrás de ella pueden presentarse condiciones meteorológicas más severas, principalmente rachas fuertes de viento, cambios bruscos de temperatura y lluvias intensas.

#Reportando ⛈️ | Espectacular nubosidad avanza sobre la #CDMX. 🔴



♥️☁️ ¡Impresionante postal en el cielo! La tormenta continúa su desplazamiento sobre la #CDMX, acompañada de una imponente estructura nubosa conocida técnicamente como "nube estante" (shelf cloud), la cual marca… pic.twitter.com/wbzkU62zEh — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 12, 2026

VIDEOS de la nube antes de la intensa lluvia en CDMX

Durante la tarde de este sábado, la tormenta avanzó sobre distintas zonas de la Ciudad de México, acompañada por esta espectacular formación nubosa. Posteriormente, las precipitaciones se hicieron presentes con intensidad, provocando lluvias fuertes en diferentes puntos de la capital.

El sistema tuvo desplazamiento hacia zonas como Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Cuajimalpa y Cuauhtémoc, donde se recomendó a la población mantenerse atenta ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y ráfagas repentinas de viento.

La presencia de la nube estante no solo dejó una imagen impresionante en el cielo de la CDMX; también fue el aviso previo de una tormenta que llegó con fuerza y recordó la capacidad de la naturaleza para transformar el paisaje urbano en apenas unos minutos.

#Reportando ⛈️ | Impresionante llegada de nube estante (shelf cloud) a #MagdalenaContreras, #CDMX. 🔴



☁️♥️ Espectacular vista de la nubosidad arribando a la alcaldía Magdalena Contreras. Se trata de una nube estante (shelf cloud), una estructura que marca el límite delantero de… pic.twitter.com/zIuYT7sAQB — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 12, 2026

¿La nube estante representa peligro?

Por sí sola, esta formación no significa que una tormenta severa sea inevitable en todos los casos; sin embargo, suele estar asociada con sistemas capaces de generar cambios rápidos en las condiciones del clima.

Cuando aparece, los especialistas recomiendan tomar precauciones: evitar zonas abiertas durante actividad eléctrica, conducir con precaución debido a la reducción de visibilidad por lluvia y mantenerse informado mediante los canales oficiales de Protección Civil.