El contraste que incomoda: México tiene todo, pero otros países de América Latina lideran en desarrollo e instituciones

México es uno de los países con mayor riqueza natural y cultural del mundo: petróleo, minerales, biodiversidad, acceso a dos océanos y cercanía con la mayor economía global; sin embargo, comparaciones recientes han reavivado una pregunta incómoda: ¿por qué otras naciones de América Latina destacan en estabilidad, transparencia y desarrollo?

Repuesta corta: por sus Instituciones.

México tiene todo petróleo, minerales, frontera con la economía más grande del mundo, dos océanos, biodiversidad brutal, cultura que el planeta entero admira y sin embargo, Costa Rica , sin nada de eso, es hoy la democracia más estable del hemisferio .

Uruguay sin petróleo, sin los minerales y sin ese montón de recursos que tenemos, es el país menos corrupto de América Latina. Chile, con toda su historia de dictadura y trauma, es hoy el más próspero de la región.

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¿El imperialismo americano los trató mejor? ¿Entonces qué tienen ellos que no tenemos nosotros?

Ahí te va.

Jueces que no se compran, elecciones que no se negocian, prensa que puede hablar sin que la silencien o la maten. Tienen instituciones sólidas y México lleva años dejando las instituciones débiles.

No es la geografía, no es la historia colonial. No son los recursos. Es lo que decidimos construir o destruir. Y mientras sigamos buscando el culpable afuera, lo que está dentro no lo más.

Dime algo: ¿Qué institución mexicana crees que está más rota?

“Déjalo aquí abajo en los comentarios porque esta conversación sí que la necesitamos”.