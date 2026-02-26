Logo Inklusion Sitio accesible
Nudo vial en Veracruz: bloqueada la carretera a Tihuatlán tras fuerte accidente

Reporte vial del 26 de febrero: infórmate sobre accidentes, bloqueos y tráfico en las carreteras del país. ¡Evita retrasos y maneja con mucha precaución!

Escrito por: Ollinka Méndez

Mantente al tanto de las condiciones de la red de carreteras del país para este jueves 26 de febrero. Te ofrecemos un informe pormenorizado sobre siniestros activos, zonas con restricciones por obras y el flujo de autos en las principales plazas de cobro. Organiza tu viaje y conduce con responsabilidad.

Cierre total en la Tulancingo-Tihuatlán por maniobras de rescate

La circulación en Veracruz permanece completamente interrumpida debido a un percance vehicular ocurrido en la carretera Tulancingo - Tihuatlán. El bloqueo absoluto se mantiene a la altura del kilómetro 208+000, mientras se realizan las tareas finales para retirar las unidades involucradas mediante grúas. Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a las rutas alternas y obedecer las señales de los agentes de tránsito.

