Nudo vial en Veracruz: bloqueada la carretera a Tihuatlán tras fuerte accidente
Cierre total en la Tulancingo-Tihuatlán por maniobras de rescate
La circulación en Veracruz permanece completamente interrumpida debido a un percance vehicular ocurrido en la carretera Tulancingo - Tihuatlán. El bloqueo absoluto se mantiene a la altura del kilómetro 208+000, mientras se realizan las tareas finales para retirar las unidades involucradas mediante grúas. Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a las rutas alternas y obedecer las señales de los agentes de tránsito.
En #Veracruz continúa cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 208+000, de la carretera Tulancingo - Tihuatlán, en espera de la culminación de las maniobras de arrastre. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/6Pd433rKOL— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 26, 2026