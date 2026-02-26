Nudo vial en Veracruz: bloqueada la carretera a Tihuatlán tras fuerte accidente

La circulación en Veracruz permanece completamente interrumpida debido a un percance vehicular ocurrido en la carretera Tulancingo - Tihuatlán. El bloqueo absoluto se mantiene a la altura del kilómetro 208+000, mientras se realizan las tareas finales para retirar las unidades involucradas mediante grúas. Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a las rutas alternas y obedecer las señales de los agentes de tránsito.

