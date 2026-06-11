¿Quién es Frank Rubio? El astronauta hispano que hará historia en la misión Artemis III rumbo a la Luna

La NASA dio un paso más en su ambicioso programa de exploración espacial, luego de anunciar a la tripulación del Artemis III, una de las misiones más importantes de las próximas décadas. Entre los astronautas seleccionados, se destaca Frank Rubio, un médico, piloto militar, además de astronauta de origen hispano, quien ya hizo su historia al romper récord en el espacio, y que ahora participará en una misión clave para el regreso de la humanidad a la Luna.

La designación de Rubio ya generó un gran interés entre la comunidad Latina, pues se trata de uno de los astronautas hispanos más destacados de la actualidad, además de una de las figuras más experimentadas del cuerpo de astronautas de la NASA.

¿Cuál es el origen de Frank Rubio? Astronauta de Artemis III

Frank Rubio nació en Los Ángeles, California, pero es hijo de inmigrantes salvadoreños, lo que lo ha convertido en una figura orgullo para millones de personas en América Latina y para la comunidad hispana que vive en Estados Unidos.

Antes de ingresar a la NASA, desarrolló una destacada carrera en el ejército de Estados Unidos, en donde se desempeñó como un piloto de helicópteros “Black Hawk” y como médico militar, posteriormente fue seleccionado como astronauta de la NASA en el año de 2017.

Su trayectoria combina experiencia operativa, formación científica y habilidades médicas, características que lo convierten en una pieza clave para futuras misiones de exploración espacial.

Introducing Artemis III.



Four astronauts. Three launches. Two dockings. One splashdown.



In 2027, the Artemis III mission will practice docking the Orion spacecraft with two lunar landers in low Earth orbit — the capability we need to return humanity to the Moon’s surface. pic.twitter.com/8uhMUxuuWX — NASA (@NASA) June 9, 2026

El récord de Frank Rubio en el espacio

Rubio ya ocupa un lugar especial en la historia de la exploración espacial; en septiembre 2023 regresó a Tierra, luego de permanecer 371 días consecutivos en órbita, estableciendo el récord de la misión espacial más larga realizada por un astronauta estadounidense.

Durante esa estancia a bordo de la Estación Espacial Internacional, participó en investigaciones científicas, caminatas espaciales y pruebas relacionadas con la salud humana en vuelos de larga duración; eso logro consolidó su reputación como los astronautas más experimentados de la NASA para formar para afrontar desafíos complejos.

#ICYMI: In a historic announcement that bridges the legacy of military service with the next phase of human space exploration, @NASA announced @ArmySMDC's Col. Frank Rubio as Mission Specialist 1 of its upcoming Artemis III mission.

👉 https://t.co/skdGYyxTe7 pic.twitter.com/Y4ObZjpc5F — U.S. Space Command (@US_SpaceCom) June 10, 2026

¿Qué objetivo tendrá la Misión Artemis III?

La NASA confirmó que Frank Rubio formará parte de la tripulación de Artemis III junto con Randy Bresnik, Luca Parmitano y Andre Douglas. La misión está prevista para 2027 y tendrá como objetivo realizar pruebas avanzadas en órbita terrestre con la nave “Orión” y los sistemas de aterrizaje desarrollodos por SpaceX y Blue Origin.

Estas maniobras permitirán validar tecnologías esenciales para futuras misiones tripuladas hacia la superficie lunar, además de reducir riesgos antes de qué los astronautas vuelvas a caminar sobre la Luna.

La participación de Frank Rubio representa mucho más que una misión espacial: simboliza el creciente papel de la comunidad hispana en la exploración del cosmos. La pregunta inevitable es: ¿Será este astronauta de raíces latinas uno de los rostros más recordados de la nueva era de la exploración lunar?

