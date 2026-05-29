“Una explosión enorme": Así estalló el cohete de Blue Origin en Florida; hay alerta por sus restos

La empresa aeroespacial Blue Origin se volvió a colocar en el centro de la conversación mundial, luego de que se viralizaran los impactantes videos que muestran el momento exacto de la explosión del cohete “New Glenn”, en cabo Cañaveral, Florida. Las imágenes que fueron compartidas en redes sociales por testigos cercanos a la plataforma de lanzamiento LC-36, muestran a un enorme bola de fuego iluminando el cielo de Florida mientras que una potente onda expansiva sacude la zona.

Uno de los videos que más llama la atención, fue uno grabado aproximadamente a unos 8 kilómetros de distancia, cerca de Jetty Park, donde incluso se logra escuchar el estreno provocado por el estallido: “Fue una explosión absolutamente enorme”, escribió el usuario que compartió las imágenes, las cuales rápidamente comenzaron a circular a nivel internacional tras viralizarse en redes sociales.

This is my video of the explosion of the Blue Origin New Glenn rocket at Cape Canaveral’s pad LC-36 a short time ago. Includes video & audio from roughly 5 miles away near Jetty Park. That was an absolutely enormous explosion! 🤯



Note: Thankfully, Blue says all staff are OK. pic.twitter.com/YePg5OmXd8 — JohnCn (@JConcilus) May 29, 2026

¿Qué pasó con el cohete New Glenn de Blue Origin?

De acuerdo con la información difundida por la propia compañía, este incidente ocurrió durante una prueba de encendido estático “hot-fire” del cohete, New Glenn, uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de Blue Origin.

Aunque la explosión generó una gran preocupación por la magnitud del fuego y su respectiva columna de humo, la compañía fundada por Jeff Bezos, aseguro que todo el personal se encuentra a salvo y que no se reportaron personas lesionadas.

El New Glenn, es un cohete reutilizable desarrollado para competir en el mercado de lanzamientos especiales comerciales, donde actualmente compañías como SpaceX dominan el sector. Cabe decir que la nave es presentada como una pieza clave en los planes espaciales de la empresa.

An uncrewed Blue Origin New Glenn rocket exploded on a Florida launchpad during a test, in a major setback for Jeff Bezos’ space venture https://t.co/GioXvGlySm pic.twitter.com/95859PrV5h — Reuters (@Reuters) May 29, 2026

Restos del cohete de Blue Origin podrían llegar a las costas

Después de la explosión, Blue Origin emitió una alerta pública en la que se informó que los restos del incidente podrían aparecer en playas y costas cercanas durante los próximos días o semanas.

Mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales, la empresa con sede en Estados Unidos, pidió a la población, no acercarse ni tocar posibles fragmentos del cohete: “Los restos del reciente incidente podrán llegar a la costa en los próximos días o semanas”. Además, solicitaron reportar cualquier hallazgo mediante líneas telefónicas y correos oficiales de recuperación.

Cabe señalar que este advertencia genera inquietudes entre los habitantes y turistas de las zonas costeras cercanas a cabo Cañaveral en la Florida, en donde se encuentra uno de los centros espaciales más importantes de Estados Unidos.

Debris from our recent hotfire anomaly may wash ashore in the coming days/weeks. If you encounter any debris, do not touch or approach it for your safety.



Please report the location immediately:

Call: 1-321-222-4355

Email: MissionRecovery@blueorigin.com — Blue Origin (@blueorigin) May 29, 2026

¿Qué impacto tiene este incidente para Blue Origin?

La explosión del cohete de Blue Origin representa un nuevo desafío para la compañía que actualmente se encuentra en medio de la creciente competencia de la industria espacial privada.

Aunque las pruebas de motores y cohetes suelen implicar riesgos técnicos, especialistas consideran que incidentes de esta magnitud pueden retrasar proyectos, además de aumentar costos y afectar los calendarios de lanzamientos.

Aún así expertos recuerdan que históricamente, el desarrollo del espacial ha enfrentado fallas durante etapas de prueba antes de alcanzar las operaciones exitosas.