Registro de líneas telefónicas: ¿Seguridad o más vigilancia?

¿Te imaginas que te roben el celular y que, con ese mismo número, se cometan delitos? Extorsiones , fraudes , amenazas. Todo a tu nombre, porque la línea telefónica está registrada a tu nombre, no con quien la usa para delinquir.

Eso es lo que, según este video difundido en redes sociales, podría ocurrir si se aprueba el registro obligatorio de líneas telefónicas, una medida que obligaría a los usuarios a vincular su número con datos personales como identificación oficial, CURP y, en algunos casos, incluso una selfie.

La propuesta se presenta como una estrategia de seguridad para combatir la extorsión telefónica. La idea, según se plantea, es simple: que cada número tenga nombre y apellido.

Datos personales y acceso del Estado

El mensaje aclara que, técnicamente, los datos no quedarían en manos directas del gobierno, sino bajo resguardo de las empresas operadoras de telefonía. Sin embargo, advierte que las autoridades sí pueden solicitar acceso a esa información para investigar delitos.

Ahí es donde, según el planteamiento del video, comienza el problema. Con las leyes actuales, el gobierno puede requerir datos a empresas privadas, y al sumarse este registro surge una pregunta central: ¿Qué tan seguros están realmente esos datos?

El video menciona riesgos como hackeos, filtraciones y tráfico ilegal de información personal , y cuestiona si existe la capacidad real para proteger esa base de datos masiva.

Extorsión y cárceles: la pregunta incómoda

Si el objetivo es combatir la extorsión , el mensaje plantea otra interrogante: ¿por qué no empezar por las cárceles?

Muchas extorsiones, señala, se realizan desde centros penitenciarios, donde existen celulares pese a las prohibiciones. La pregunta es directa: ¿quién permite el ingreso de esos dispositivos? ¿quién los deja pasar?

Desde esta perspectiva, el registro de líneas telefónicas no ataca el origen del problema, sino que vuelve a colocar la vigilancia sobre el ciudadano común.

Más vigilancia, más riesgos

El video advierte que el registro podría incluso generar efectos contrarios:



Más robo de celulares

Más clonación de tarjetas SIM

Más venta de líneas ilegales

Sobre todo, señala, cuando las empresas pueden registrar grandes volúmenes de líneas sin controles claros.

El mensaje concluye que la discusión no es si se quiere seguridad, porque esa es una demanda legítima, sino por qué la vigilancia siempre empieza afuera y nunca adentro.

Porque cuando se quita privacidad y libertad a cambio de “seguridad”, y ni siquiera se resuelve lo básico, algo no cuadra.