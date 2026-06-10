¿Tienes problemas con la IA? Usuarios reportan caída de Gemini; estas son las fallas en la plataforma

¡No eres tú! A través de redes sociales, algunos usuarios reportaron la caída de Gemini, plataforma de Inteligencia Artificial de Google, durante las primeras horas de este 10 de junio 2026, pero ¿qué fallas presenta la herramienta?

¿Qué fallas presenta Gemini, plataforma de IA de Google?

Los primeros reportes indican que al abrir Gemini, la plataforma responde correctamente; sin embargo, al pedirle a la Inteligencia Artificial ayuda con alguna tarea, esta no responde.

Al mandar la petición, Gemini envía el mensaje de "se produjo un erro (1076)", para posteriormente regresar el prompt a la barra para escribir el mensaje.

Hasta el momento se desconoce si las fallas de Gemini se presentan únicamente en la versión web o si la aplicación también presenta algunos problemas al pedir tareas.