Indignación en Brasil: Detienen a 8 por brutal ataque a capibara que fue captado en VIDEO

Un caso de maltrato animal en Brasil genera indignación internacional, además de que reaviva el debate acerca de la protección de la fauna silvestre. La policía de Río de Janeiro confirmó la detención de ocho personas señaladas por un ataque a un capibara en plena vía pública.

La brutal agresión sucedió durante la madrugada del 21 de marzo en el barrio de Ilha do Governador y quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales en donde se hicieron virales.

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A Delegacia da Ilha do Governador (37ª DP) prendeu 6 homens e apreendeu 2 menores suspeitos de participar do ataque brutal contra uma capivara na orla do Quebra Coco, no Jardim Guanabara, Zona Norte do Rio, nesta madrugada. Todos são moradores da comunidade do Guarabu.



A… pic.twitter.com/bUYhU4d1wc — 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗢𝗙𝗙 𝗥𝗜𝗢 (@CALLOFFRIO) March 21, 2026

¿Qué pasó en el ataque a capibara en Brasil?

En los videos, verificados por autoridades locales, se observa a un grupo de personas golpeando al animal con palos y barras de hierro, en un acto ampliamente condenado por organizaciones y ciudadanos.

Cabe decir que los capibaras, considerados el roedor más grande del mundo, es una especie común en Brasil y suele convivir en entornos urbanos cercanos a cuerpos de agua.

Uma capivara foi espancada por 8 homens, sendo eles dois adolescentes, A PAULADAS, na ilha do governador, RJ. A competição era ver quem batia mais forte. Os paus tinham PREGOS, o que lembra o caso Orelha, onde 8 marginais fizeram o mesmo, exatamente da mesma forma. pic.twitter.com/Tr6SOxQG1R — kaarolzx (@kaarolzx) March 22, 2026

¿Qué le pasó al capibara tras el ataque en Río de Janeiro?

A pesar de la violencia del ataque, el caso ha sido descrito como un “milagro médico” por especialistas. El veterinario Jeferson Pires, director de una clínica de recuperación de fauna silvestre, aseguró que el estado del animal era crítico al momento del rescate: “Nos sorprendió que este animal hubiera sobrevivido al grave trauma que sufrió”, declaró el experto, quien supervisa su recuperación. Actualmente, el capibara permanece bajo observación médica, con signos de mejoría, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

🚨 Autores de ataque violento contra capivara são presos na Ilha do Governador



🚔 Seis homens foram detidos e dois menores apreendidos por policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador). Eles são moradores da comunidade do Guarabu.



🚫 As agressões ocorreram na madrugada, quando… pic.twitter.com/H3O0ZKlk1U — Na Escuta RJ (@Naescutarj) March 21, 2026

Ataque a capibara: ¿Qué cargos enfrentan los detenidos?

Las autoridades informaron que los ocho implicados fueron arrestados y que podrían enfrentar cargos relacionados con maltrato animal, un delito que en Brasil puede derivar en penas de prisión, dependiendo de la gravedad.

El caso está siendo investigado por la policía local, que también analiza si hubo consumo de alcohol u otras circunstancias agravantes durante la agresión al animal.

Más allá de ser un peluche: La importancia de los capibaras en la naturaleza

Un caso que reabre el debate sobre la protección animal

Organizaciones defensoras de animales exigen sanciones ejemplares y mayor conciencia social sobre el respeto a la fauna. Expertos recuerdan que los capibaras cumplen un papel importante en los ecosistemas y que su presencia en zonas urbanas responde, en gran medida, a la expansión humana sobre su hábitat natural.

El impactante caso deja una pregunta urgente: ¿qué tan preparados estamos como sociedad para convivir y proteger a los animales que comparten nuestro entorno?

