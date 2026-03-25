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Indignación en Brasil: Detienen a 8 por brutal ataque a capibara que fue captado en VIDEO

La Comisión de Defensa Animal de Brasil informa que el capibara sufrió una lesión en la cabeza y su estado de salud es grave, luego del ataque en Rio.

Rescate de capibara tras salvaje ataque en Brasil; hay ocho detenidos
Golpearon a un capibara con palos y barras: el “milagro” que conmociona a Río de Janeiro|“X/Call Off Rio”

Escrito por: Azteca Noticias

Un caso de maltrato animal en Brasil genera indignación internacional, además de que reaviva el debate acerca de la protección de la fauna silvestre. La policía de Río de Janeiro confirmó la detención de ocho personas señaladas por un ataque a un capibara en plena vía pública.

La brutal agresión sucedió durante la madrugada del 21 de marzo en el barrio de Ilha do Governador y quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales en donde se hicieron virales.

¿Qué pasó en el ataque a capibara en Brasil?

En los videos, verificados por autoridades locales, se observa a un grupo de personas golpeando al animal con palos y barras de hierro, en un acto ampliamente condenado por organizaciones y ciudadanos.

Cabe decir que los capibaras, considerados el roedor más grande del mundo, es una especie común en Brasil y suele convivir en entornos urbanos cercanos a cuerpos de agua.

¿Qué le pasó al capibara tras el ataque en Río de Janeiro?

A pesar de la violencia del ataque, el caso ha sido descrito como un “milagro médico” por especialistas. El veterinario Jeferson Pires, director de una clínica de recuperación de fauna silvestre, aseguró que el estado del animal era crítico al momento del rescate: “Nos sorprendió que este animal hubiera sobrevivido al grave trauma que sufrió”, declaró el experto, quien supervisa su recuperación. Actualmente, el capibara permanece bajo observación médica, con signos de mejoría, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

Ataque a capibara: ¿Qué cargos enfrentan los detenidos?

Las autoridades informaron que los ocho implicados fueron arrestados y que podrían enfrentar cargos relacionados con maltrato animal, un delito que en Brasil puede derivar en penas de prisión, dependiendo de la gravedad.

El caso está siendo investigado por la policía local, que también analiza si hubo consumo de alcohol u otras circunstancias agravantes durante la agresión al animal.

Más allá de ser un peluche: La importancia de los capibaras en la naturaleza

Un caso que reabre el debate sobre la protección animal

Organizaciones defensoras de animales exigen sanciones ejemplares y mayor conciencia social sobre el respeto a la fauna. Expertos recuerdan que los capibaras cumplen un papel importante en los ecosistemas y que su presencia en zonas urbanas responde, en gran medida, a la expansión humana sobre su hábitat natural.

El impactante caso deja una pregunta urgente: ¿qué tan preparados estamos como sociedad para convivir y proteger a los animales que comparten nuestro entorno?