Marlín, el capibara adoptado que ahora vive como un perro en Argentina

Un capibara, de nombre Marlín, se volvió viral en redes sociales por su estilo de vida; el animal fue adoptado por una pareja en Mar del Sur, Argentina y ahora vive como si fuera un perro y convive con las tres mascotas de sus dueños.

Alejandra y Marcelo relataron para medios locales que el animal llegó a sus vidas cuando era muy pequeño, porque un conocido de ellos ya no lo pudo tener más en casa, y aunque al principio no estaba en sus planes quedarse con el capibara, el animal ya no quiso alejarse de ellos.

“Lo tenía otro chico, pero luego de que muriera su madre no lo pudo tener más con él porque le comía las plantas y nos lo dejó para que lo cuidáramos. No teníamos pensado inicialmente tenerlo con nosotros”, comentaron.

El capibara llegó a ellos cuando tenía seis meses, y como sabían que era un animal salvaje, habían pensado en regresarlo a su hábitat natural, por lo que en dos ocasiones lo llevaron a un arroyo con la intención de dejarlo ahí para que creciera en su entorno, pero el animal siempre regresaba con ellos.

Aca estoy en Mar del Sur con Marlin, carpincho de mi vecino, mansísimo y la perrada celosa porque acaricio a Marlin. pic.twitter.com/cBvz1tFp1y — Miguel Angel Laurora (@MiguelAngel1693) May 9, 2020

Intentamos un par de veces devolverlo a su hábitat. Lo llevamos al arroyo y ahí lo dejábamos, pero cuando escuchaba el ruido del motor de la camioneta, salía corriendo y se regresaba con nosotros. Probamos dos veces y no hubo forma. Estaba muy acostumbrado a estar con gente.

Al ver que el capibara no quería irse, finalmente decidieron quedarse con él, adoptarlo formalmente para que conviviera con sus tres perros, por lo que decidieron llamarlo Marlín.

Con el tiempo su nueva mascota empezó a adoptar conductas de sus compañeros animales y terminó por “creerse un perro”, señala Marcelo, quien no imaginó que su nuevo amigo se haría popular en Argentina.

El capibara aprendió a comportarse como si fuera un perro

Alejandra y Marcelo explicaron que el capibara es un animal tranquilo y dócil, además solo juega cuando sus hermanos perrunos están cerca de él. En la casa de sus dueños, Marlín cuenta con su propio estanque además de un parque para que pueda correr libremente.

“Es como un perrito, está todo el día en el parque, se la pasa comiendo pasto. Cuando llega mi señora entra a la casa, abre la chapa y tiene su cajita. En las noches pide salir como los otros perros”, contó su dueño.

Marcelo adiestró a Marlín como si fuera un perro, ahora el capibara se sienta cuando su dueño se lo ordena y hasta sale a pasear acompañado de sus tres hermanos perritos.

Sus cuidadores aseguran que el animal es tan dócil que se ha vuelto popular en la comunidad de Argentina donde vive, pues sus vecinos pasan a su casa para tomarse una foto al lado del capibara.

