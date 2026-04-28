Nos prometieron seguridad y nos regalaron riesgos: El verdadero peligro del registro de celulares con la CURP

En Tiktok, un usuario compartió cómo encontró que su CURP ya se encontraba vinculada a más de una decena de líneas telefónicas. Y así como él, muchísimas personas se han encontrado con esta peligrosa situación derivada del registro de celulares. Porque más que seguridad, nos dieron riesgos.

Opinión de Otoniel Martínez

Un usuario en Tiktok compartió lo siguiente:

‘Hay 11 líneas telefónicas ligadas a mi CURP y yo no registré ninguna líneas que no reconozco. No sé cuáles son los números y no sé cómo lograron hacer el registro. En total tengo 11 líneas ligadas a mi CURP y no conozco… No reconozco ninguna de esas 11 líneas que están registradas.’

¡11 LÍNEAS TELEFÓNICAS VINCULADAS A UNA CURP!

¿Error técnico?

No, el sistema que nos están presentando para controlar delitos.

Más bien nos está regalando más riesgos. Estamos hablando de esa clave única de 18 dígitos que contiene lo más valioso de tus datos personales, pero que ahora nos están obligando a vincularla con nuestro número telefónico bajo una amenaza.

Si no lo haces, pierdes tu línea.

Cada vez queda más claro que hay riesgo de suplantación de identidad y de mal uso de nuestros datos.

¿Cómo saber si nuestra CURP ya está vinculada a uno o varios números telefónicos?

Te lo explico.

Pon en un buscador de internet: CRT CURP Selecciona esta página: https://portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas Después elige la pestaña de ‘CONSULTA’.

Te va a aparecer esto:

La lista de todas las compañías telefónicas.

Elige la tuya.

Después de eso, básicamente es poner tu CURP, aceptar términos y condiciones y darle clic en ‘CONSULTA’.

Te sugiero que revises manualmente en todas las compañías porque se están registrando casos de personas que ya encontraron su CURP vinculada a varios números telefónicos de varias compañías.

Hazlo y me cuentas cómo te fue.