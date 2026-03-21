¡Escándalo en Jerusalén! Israel extiende cierre del Santo Sepulcro durante Semana Santa 2026

Israel extendió el cierre indefinido de la Iglesia del Santo Sepulcro, el sitio cristiano más sagrado donde Jesús fue crucificado y resucitó, justo antes de Semana Santa 2026, que inicia el próximo 29 marzo.

¿Por qué Israel cierra la Iglesia del Santo Sepulcro?

La Iglesia del Santo Sepulcro permanece cerrada debido a la amenaza de ataques contra Jerusalén en la guerra de Israel con Irán. Cabe recordar que las autoridades prohibieron el acceso del público a la iglesia, junto con otros lugares de Jerusalén, poco después de los primeros ataques israelíes y estadounidenses, además de la represalia de parte de Irán, desde el 28 de febrero.

Posteriormente, la administración de la ciudad anunció que “todos los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén, incluido el Muro de las Lamentaciones, el Monte del Templo y la Iglesia del Santo Sepulcro, permanecerán cerrados… por razones de seguridad, dadas las tensiones actuales en la región”.

Pocas horas antes del inicio de Shabat, un misil impactó en el barrio judío de la Ciudad Vieja (en el mapa, el punto rojo), a apenas 500 metros de Al-Aqsa y del Santo Sepulcro.



Ironías de la historia: el misil cayó sobre una carretera, pero dañó las ruinas de la iglesia Nea, de… pic.twitter.com/LfOh4vHEDp — 🇮🇱 ‏𐤃𐤅𐤃 𐤉𐤀𐤁𐤅 𓉱 (@DavidYabo) March 21, 2026

Misil iraní impacta cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro

Durante la jornada del pasado 12 de marzo, un misil balístico iraní impactó a unos cientos de metros del templo, según el Ministerio de Exteriores de Israel, quien detalló que: ”fragmentos cayeron sobre la Iglesia del Santo Sepulcro, el Patriarcado Armenio, el Barrio Judío y en el Monte del Templo, cerca de la Mezquita de Al-Aqsa".

❗️What you see here is the result of Iranian missile fire. The Old City in Jerusalem, right near the Temple Mount, was impacted by Iranian missile fragments.



The Iranian regime once again proves they fire indiscriminately—whether at civilian areas or holy sites—all with the… pic.twitter.com/mACbtCNbkN — Israel Defense Forces (@IDF) March 20, 2026

“El régimen iraní está atacando lugares sagrados en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Ataca a musulmanes, cristianos y judíos. Su principal objetivo es causar el mayor número posible de víctimas civiles. Eso es lo que están haciendo. Y ahora mismo, casi destruyen este lugar sagrado, la Iglesia del Santo Sepulcro”, dijo Oren Marmorstein, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

Emergencia de seguridad nacional restringe acceso a sitios sagrados de la Ciudad Vieja

La emergencia de seguridad nacional restringe acceso a todos los sitios sagrados de la Ciudad Vieja, es decir al Muro de las Lamentaciones, Monte del Templo y Santo Sepulcro.

Las autoridades de Israel restringieron el acceso a todos los sitios sagrados con el objetivo, según aseguran, de proteger las vidas ante posibles nuevos ataques.

Reportedly footage from the Iranian missile

Impact outside Jerusalem's Old City, Al-Aqsa Mosque and Church of the Holy Sepulchre. https://t.co/5uBopyKTDV pic.twitter.com/ABEX5LLAqu — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

¿Qué impacto tiene el cierre del Santo Sepulcro en la Semana Santa 2026?

El cierre indefinido ocurre a pocos días del inicio de la Semana Santa 2026, prevista para el 29 de marzo, lo que ha encendido las alarmas en comunidades religiosas de todo el mundo.

Cabe decir que la Iglesia del Santo Sepulcro, es considerada el lugar donde, según la tradición cristiana, Jesús fue crucificado y sepultado, y que ahora permanecerá cerrada para fieles, lo que implica:

Cancelación de misas y liturgias

Suspensión de celebraciones de Pascua

Restricciones a peregrinaciones internacionales.

Cierre del Santo Sepulcro: ¿Qué dicen líderes religiosos y la comunidad internacional?

Aunque el gobierno israelí insiste en que la medida responde a razones estrictamente de seguridad, diversos líderes religiosos han expresado preocupación. Expertos advierten que este tipo de decisiones podría tener impacto diplomático y religioso global, especialmente en un contexto de alta sensibilidad geopolítica.

Golpe a la exportación de petróleo de Irán, esta es la relevancia del ataque de EU contra la isla de Kharg

La guerra en Medio Oriente escala y afecta lo espiritual

El cierre del Santo Sepulcro refleja cómo la escalada entre Estados Unidos e Israel contra Irán ya no solo impacta el ámbito militar, sino también el acceso a sitios históricos y religiosos clave para millones de personas.

En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto la seguridad puede justificar el cierre de uno de los lugares más sagrados del mundo en una de las fechas más importantes del cristianismo?

