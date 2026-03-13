Cuaresma 2026: cuándo termina y calendario completo de Semana Santa

La Cuaresma 2026 es una de las temporadas más importantes del calendario cristiano, marcada por las tradiciones, reflexiones y celebraciones que culminan en Semana Santa.

Como cada año, surgen las dudas sobre cuándo termina este tiempo litúrgico y cuáles son las fechas clave de las ceremonias religiosas, pero no te preocupes, aquí te contamos la fecha exacta en que finaliza la Cuaresma y los días más importantes de la Semana Santa.

¿Cuándo termina la Cuaresma?

La Cuaresma dio inicio el pasado 18 de febrero de 2026, es decir, el Miércoles de Ceniza, y termina el 2 de abril, que se lleva a cabo el Jueves Santo.

De acuerdo con la Iglesia Católica, la cruz de ceniza que se coloca en la frente, marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

Este periodo representa un periodo de preparación para la Semana Santa, donde la Iglesia católica hace una invitación a los creyentes a no comer carnes rojas, además de hacer penitencia.

⛪ El Miércoles de Ceniza marcará el inicio de la #Cuaresma, uno de los momentos más significativos del calendario litúrgico católico.



Este periodo de 40 días invita a la reflexión y preparación espiritual rumbo a la Semana Santa y la Pascua. ✝️



Descubre cuándo será y qué… pic.twitter.com/V4IoYfo8CV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

El huevo, los mariscos y los lácteos son alimentos con proteína que sí se pueden consumir durante todo el periodo de la Cuaresma.

Calendario de Semana Santa 2026

Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026

Lunes Santo: 30 de marzo de 2026

Martes Santo: 31 de marzo de 2026

Miércoles Santo: 1 de abril de 2026

Jueves Santo: 2 de abril de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026

Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026

En la tradición católica, la Cuaresma dura 40 días de preparación espiritual y culmina con el inicio del Triduo Pascual, que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

En el ámbito social y familiar, muchas personas aprovechan el Domingo de Resurrección para reunirse con sus seres queridos, organizar comidas especiales y, en algunos casos, llevar a cabo actividades recreativas, ya que coincide con el periodo vacacional de Semana Santa.