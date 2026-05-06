Enrique Inzunza evita al Congreso: Se ausenta de sesión permanente tras señalamientos de EU

El senador Enrique Inzunza Cázarez, quien recientemente fue señalado por autoridades de Estados Unidos como el presunto enlace operativo entre la facción de "Los Chapitos" y el Gobierno de Sinaloa, anunció que no asistirá a la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

A pesar de las graves acusaciones internacionales que pesan en su contra y la presión de diversos sectores políticos, el legislador sinaloense mantiene su fuero constitucional intacto, lo que impide cualquier acción legal inmediata mientras permanezca en su escaño.

"No les daré el espectáculo": La justificación de Inzunza

A través de sus redes sociales, el senador justificó su inasistencia argumentando que su decisión busca evitar confrontaciones con la oposición. Inzunza afirmó que su "rectitud y veracidad" le impiden acudir para no dar espacio a lo que calificó como un "espectáculo indigno" por parte de los partidos de derecha en el recinto parlamentario.

Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente.



La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 6, 2026

"Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa", escribió el legislador, asegurando que se encuentra en la entidad a pesar de la crisis institucional que atraviesa el estado tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

¿Cuál es la situación de Enrique Inzunza?

La ausencia del senador ocurre en un momento crítico, justo cuando la opinión pública y organismos internacionales demandan transparencia sobre los presuntos vínculos entre la administración estatal y el crimen organizado.

