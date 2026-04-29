Enrique Inzunza pasa lista y se esconde en su oficina del Senado tras acusación de la DEA

Pese a los graves cargos por narcotráfico y conspiración que enfrenta en una corte de Nueva York, el legislador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez acudió al recinto legislativo únicamente para pasar lista, para inmediatamente después refugiarse en sus oficinas, de las cuales no se le ha visto salir en todo el día.

El silencio de Inzunza Cázarez, quien además ha sido designado para formar parte de la Comisión Permanente, ha generado un vacío de respuestas ante los cuestionamientos de los medios de comunicación. El legislador ha optado por evitar el contacto con la prensa y sus propios colegas, manteniéndose bajo resguardo mientras su nombre figura en una de las investigaciones más profundas del Departamento de Justicia contra la red de protección política en Sinaloa.

El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) April 29, 2026

Alianza con "Los Chapitos": Los cargos de la DEA contra Enrique Inzunza por narcotráfico

De acuerdo con la acusación formal abierta en el Distrito Sur de Nueva York, el senador Enrique Inzunza Cázarez es señalado como un componente clave de una "conspiración corrupta y violenta" para inundar de drogas el territorio estadounidense. La DEA sostiene que Inzunza, abusando de su posición de autoridad, se asoció con la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán para facilitar el tráfico a gran escala.

Los delitos específicos que se le imputan en el expediente incluyen:



Tráfico internacional de drogas: Conspiración para importar y distribuir cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos.

Conspiración para importar y distribuir cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos. Corrupción y soborno: El documento detalla que Inzunza, junto a otros altos mandos, vendió su cargo a cambio de sobornos millonarios provenientes de las arcas del narcotráfico.

El documento detalla que Inzunza, junto a otros altos mandos, vendió su cargo a cambio de sobornos millonarios provenientes de las arcas del narcotráfico. Protección y filtración de inteligencia: Se le acusa de proporcionar información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel para facilitar sus actividades delictivas y proteger a sus líderes de posibles arrestos o investigaciones.

Se le acusa de proporcionar información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel para facilitar sus actividades delictivas y proteger a sus líderes de posibles arrestos o investigaciones. Uso de la fuerza pública para el Cártel: Presuntamente utilizó su influencia para ordenar a corporaciones policiales estatales y locales que resguardaran cargamentos de droga almacenados y en tránsito hacia la frontera.

Presuntamente utilizó su influencia para ordenar a corporaciones policiales estatales y locales que resguardaran cargamentos de droga almacenados y en tránsito hacia la frontera. Delitos conexos con armas: La acusación incluye cargos relacionados con el uso y posesión de armamento en el marco de las actividades de narcotráfico.

El fiscal federal Jay Clayton subrayó que figuras como Inzunza Cázarez permitieron que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en la entidad, convirtiendo a la administración pública en un brazo logístico de la organización criminal.