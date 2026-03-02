Shakira hace historia en el Zócalo CDMX con concierto ante 400 mil personas

Más de 400 mil personas llenaron el Zócalo de la CDMX la noche del 1 de marzo para el concierto gratuito de Shakira , convirtiéndolo en el evento musical con mayor asistencia registrado en esa plaza.

La cantante colombiana subió al escenario poco después de las 20:30 horas y durante casi tres horas interpretó éxitos como Estoy aquí, Las de la intuición, Acróstico y Copa Vacía. El evento concluyó minutos antes de las 23:00 horas sin que se reportaran incidentes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó más de 3 mil elementos para el operativo, mientras que el Metro extendió su servicio hasta la 1:00 de la mañana para facilitar el regreso seguro.

Con esta cifra, Shakira supera a Los Fabulosos Cadillacs (300 mil) y encabeza el ranking histórico del Zócalo, consolidando su relación con México tras 13 conciertos con boletos agotados en el país.

Línea del tiempo del concierto histórico

