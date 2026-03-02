¡Shakira conquista el Zócalo CDMX! Una noche histórica para miles de fans en la capital del país; así de vivió

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Más de 400 mil personas acudieron al concierto de Shakira en el Zócalo CDMX la noche del pasado 1 de marzo, un evento en el que hombres y mujeres cantaron hasta cansarse y quedarse sin voz.

Al evento acudieron personas de la Ciudad de México (CDMX) y de distintos estados de la República Mexicana.

"Las mujeres facturan. Ya estoy hasta bien ronca, ya no puedo", comentó Laura, asistente, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Así se vivió el concierto de Sahkira en el Zócalo CDMX

Shakira salió al escenario poco después de las 20:30 horas, interpretando algunos de sus mayores éxitos, como "La fuerte", "Las de la intuición", "Estoy aquí", "Acróstico" y "Copa Vacía", lo que desató la euforia emoción de los miles de asistentes.

El concierto terminó minutos antes de las 11 de la noche, por lo que se implementaron distintas medidas de seguridad para mantener salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos.

La Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX implementó más de 3 mil elementos de la policía para realizar el operativo. Policías de tránsito agilizaron el avance vehicular en las zonas con cierres viales.

Regreso a casa seguro: Sin incidentes en concierto de Shakira en México

El Metro CDMX extendió el servicio hasta la 1 de la mañana, para que los asistentes al concierto de Shakira en el Zócalo pudieran regresar a salvo a sus casas.

Poco a poco, las calles del primer cuadro de la Ciudad de México fueron quedando vacías.

Durante el último concierto de la cantante colombina en México, no se registró ningún tipo de incidente, por lo que las y los ciudadanos de la CDMX y otras partes de la República Mexicana pudieron disfrutar del gran evento.

Shakira agradece a los fans mexicanos por todos su apoyo

A unas pocas horas del comienzo del concierto, Shakira agradeció a las y los fanáticos mexicanos todo lo que hacen por ella, prometiendo una noche espectacular para todos los asistentes.

"Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México", declaró la cantante en redes sociales.