¿Qué es el ‘Síndrome del Astronauta’? El desafío médico de la tripulación de Artemis II tras llegar a la Tierra

La histórica misión Artemis II no solo marca el esperado regreso de la humanidad a las cercanías de la Luna, sino que representa un experimento extremo e inédito para la fisiología de su tripulación.

Cuando los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen abandonaron la protección de nuestra atmósfera terrestre, se enfrentaron al temido síndrome del astronauta, un agresivo conjunto de alteraciones físicas que puso a prueba su rendimiento operativo y, sobre todo, su retorno.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶



The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

Entender el síndrome del astronauta es absolutamente vital para dimensionar el alto costo biológico que exigen los viajes espaciales profundos y los meticulosos protocolos de urgencia que los aguardarán en las aguas del Pacífico al momento de volver a casa.

El choque biológico de la microgravedad y la confusión sensorial

El cuerpo humano es una máquina perfectamente diseñada para operar bajo el influjo de nuestro planeta; romper ese cordón umbilical supone un impacto orgánico violento.

Al entrar en órbita, el cuerpo entra en conflicto y experimenta el síndrome del astronauta (conocido clínicamente como síndrome de adaptación espacial), provocado por una enorme incongruencia sensorial entre el sistema visual y el aparato vestibular.

Our crew on the @Space_Station caught a glimpse of the @NASAArtemis II crew as they re-entered the atmosphere from their journey to the Moon! We first saw a bright light and a trail as the service module burned up. We didn’t see the Orion capsule itself as it re-entered, but we… pic.twitter.com/4uzu3wBefB — Chris Williams (@Astro_ChrisW) April 11, 2026

En un entorno de microgravedad, el oído interno pierde su brújula y deja de percibir la aceleración gravitacional, ocasionando mareos intensos, náuseas, desorientación, sudores fríos y fatiga extrema.

A este cortocircuito neurológico se suma la redistribución anormal de los fluidos del cuerpo; sin la gravedad que obligue a la sangre a concentrarse en las extremidades inferiores, los líquidos corporales ascienden sin freno hacia la cabeza.

Este proceso, además de causar el característico rostro hinchado o 'cara de luna', eleva peligrosamente la presión craneal y la presión en las órbitas oculares, detonando un deterioro en la visión y el preocupante síndrome neuroocular que afecta el nervio óptico.

La pérdida de músculo y el asedio invisible de la radiación

Incluso en una misión corta de diez días (realizada por Artemis II) , la carencia de gravedad provoca que los músculos se atrofien y los huesos comiencen a perder densidad a un ritmo alarmante.

Como contramedida de choque ante el síndrome del astronauta, cada tripulante tiene la obligación de realizar 30 minutos diarios de ejercicio intensivo usando un volante de inercia especializado de 14 kilogramos de peso. Entrenar sentadillas o remo ergométrico en órbita no es un capricho deportivo, sino un muro de contención para evitar complicaciones metabólicas, atrofia estructural aguda y un peligroso incremento de calcio en la sangre capaz de causar cálculos renales.

The Artemis II crew is back on Earth. The science is just getting started 🚀



Here in Houston, teams of scientists have already started digging into the data that the Artemis II crew has collected. What they learn from this process will shape the next missions to the Moon. ⬇️… pic.twitter.com/fuZVpbvBms — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 11, 2026

Además, la nave Orión de las actuales misiones de la NASA cruzó los límites protectores de la magnetosfera terrestre, dejando a la tripulación expuesta a la inclemente radiación cósmica. En paralelo, la expedición transporta el dispositivo médico AVATAR, un experimento biológico que alberga células de médula ósea humana para estudiar en tiempo real cómo los tejidos vivos sufren daños celulares.

Existen evidencias científicas previas advirtiendo que los pioneros lunares afrontan una probabilidad de mortalidad por enfermedades cardiovasculares hasta cinco veces mayor a largo plazo en comparación con quienes permanecen en la Tierra.

El violento amerizaje: 3.9 fuerzas G y el colapso del equilibrio

Si adaptarse al entorno hostil del vacío exige un esfuerzo titánico, el regreso y readaptación a la Tierra es el pico de máximo estrés fisiológico. Durante el vertiginoso reingreso a la atmósfera, la cápsula Orión estrujó a sus ocupantes contra sus asientos sometiéndolos a letales fuerzas de hasta 3,9 veces la gravedad terrestre (3.9 G). Soportar este frenado masivo provoca fatiga súbita, vértigo y fuerte desorientación.

El proceso fue así: Una vez que amerizaron en el océano Pacífico, los equipos médicos exigieron que la tripulación permaneciera confinada y en reposo absoluto dentro del módulo durante aproximadamente dos horas, antes de ser extraídos cautelosamente y evaluados en el buque USS John P. Murtha.

Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks. pic.twitter.com/3KwZFXTLhI — NASA (@NASA) April 11, 2026

La readaptación a la gravedad será el obstáculo final. Al asimilar el impacto acumulado del síndrome del astronauta, los tripulantes sufrirán tal debilidad y desajuste neurovestibular que serán temporalmente incapaces de mantener el equilibrio por sí solos al pisar suelo firme.

Para salvaguardar la salud de los astronautas, el aterrizaje triunfal no marcará el fin de la expedición, sino el inicio de una estricta rehabilitación médica de reacondicionamiento para superar las cicatrices biológicas de haber visitado las estrellas.