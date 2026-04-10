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EN VIVO: así será el amerizaje de Orión tras su viaje alrededor de la Luna en histórica misión Artemis II

La NASA tiene previsto el regreso de la cápsula Orión con los tripulantes de la misión Artemis II para hoy viernes 10 de abril de 2026 en histórico amerizaje.

Cuenta regresiva para Artemis II: fecha, lugar de aterrizaje y lo que debes saber
La nave Orión ya inició las maniobras finales para su reentrada a la atmósfera terrestre|“Reuters/NASA”

Escrito por: Arturo Engels

La histórica misión Artemis II se prepara para su regreso a la Tierra tras completar con éxito su viaje alrededor de la Luna, marcando un paso clave en el Programa Artemis de la NASA. En este informe EN VIVO de Azteca Noticias te llevamos minuto a minuto todos los detalles del amerizaje de la cápsula Orión, incluyendo la hora exacta de reentrada, el punto de caída, además deel estado de la tripulación.

El éxito de Artemis II abre la puerta a futuras misiones como Artemis III, que buscará llevar humanos nuevamente a la superficie lunar. Este regreso no solo marca un logro tecnológico, sino también el inicio de una nueva carrera espacial con miras a Marte.

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¡Despierten! ¡Hoy es el último día de Artemis II en el espacio!: Control de Misión

Mientras la tripulación de la Misión Artemis II se prepara para amerizar en el Océano Pacífico, los astronautas comenzaron el día con "Run To The Water" de Live, la canción que el Centro de Control de Misión les puso para despertarlos.

Misión Artemis II: ¿Cuándo y dónde caerá Orión de la NASA?

Hora del amerizaje de Orión: Según datos oficiales, el amerizaje está programado para hoy viernes 10 de abril de 2026 alrededor de las 20:07 hora del Este, es decir a las 18:07, hora del centro de México.

¿Dónde caerá Orión? La NASA tiene prevista la “zona de aterrizaje” en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego en California, Estados Unidos. Equipos de recuperación de la Marina de Estados Unidos ya están desplegados en la zona para asegurar el rescate de la tripulación.

Los astronautas de Artemis II regresan a toda velocidad desde la Luna

Los expertos de la NASA anunciaron que los astronautas y la cápsula Orión de la misión Artemis II están preparados para reingresar a la atmósfera en una "bola de fuego" durante la jornada de hoy viernes 10 de abril. La tripulación de Artemis II, que viaja en su nave espacial Orión desde su lanzamiento desde Florida la semana pasada, tiene previsto amerizar frente a la costa del sur de California durante la noche de hoy, tras haber llegado a la Luna a principios de esta semana.

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