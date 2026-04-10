EN VIVO: así será el amerizaje de Orión tras su viaje alrededor de la Luna en histórica misión Artemis II

La histórica misión Artemis II se prepara para su regreso a la Tierra tras completar con éxito su viaje alrededor de la Luna, marcando un paso clave en el Programa Artemis de la NASA. En este informe EN VIVO de Azteca Noticias te llevamos minuto a minuto todos los detalles del amerizaje de la cápsula Orión, incluyendo la hora exacta de reentrada, el punto de caída, además deel estado de la tripulación.

El éxito de Artemis II abre la puerta a futuras misiones como Artemis III, que buscará llevar humanos nuevamente a la superficie lunar. Este regreso no solo marca un logro tecnológico, sino también el inicio de una nueva carrera espacial con miras a Marte.