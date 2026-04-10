EN VIVO: así será el amerizaje de Orión tras su viaje alrededor de la Luna en histórica misión Artemis II
La NASA tiene previsto el regreso de la cápsula Orión con los tripulantes de la misión Artemis II para hoy viernes 10 de abril de 2026 en histórico amerizaje.
La histórica misión Artemis II se prepara para su regreso a la Tierra tras completar con éxito su viaje alrededor de la Luna, marcando un paso clave en el Programa Artemis de la NASA. En este informe EN VIVO de Azteca Noticias te llevamos minuto a minuto todos los detalles del amerizaje de la cápsula Orión, incluyendo la hora exacta de reentrada, el punto de caída, además deel estado de la tripulación.
El éxito de Artemis II abre la puerta a futuras misiones como Artemis III, que buscará llevar humanos nuevamente a la superficie lunar. Este regreso no solo marca un logro tecnológico, sino también el inicio de una nueva carrera espacial con miras a Marte.
April 10, 2026
EN VIVO: así será el amerizaje de Orión tras su viaje alrededor de la Luna en histórica misión Artemis II
¡Despierten! ¡Hoy es el último día de Artemis II en el espacio!: Control de Misión
Mientras la tripulación de la Misión Artemis II se prepara para amerizar en el Océano Pacífico, los astronautas comenzaron el día con "Run To The Water" de Live, la canción que el Centro de Control de Misión les puso para despertarlos.
Wake up—it's Artemis II's last day in space!— NASA (@NASA) April 10, 2026
As the crew prepares to splash down in the Pacific Ocean this evening, they started their day with "Run To The Water" by Live, their wake-up song played by Mission Control. pic.twitter.com/AKGFIcB05m
Misión Artemis II: ¿Cuándo y dónde caerá Orión de la NASA?
Hora del amerizaje de Orión: Según datos oficiales, el amerizaje está programado para hoy viernes 10 de abril de 2026 alrededor de las 20:07 hora del Este, es decir a las 18:07, hora del centro de México.
¿Dónde caerá Orión? La NASA tiene prevista la “zona de aterrizaje” en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego en California, Estados Unidos. Equipos de recuperación de la Marina de Estados Unidos ya están desplegados en la zona para asegurar el rescate de la tripulación.
Ya casi es hora de regresar a casa 🌎— NASA en español (@NASA_es) April 9, 2026
El amerizaje de la misión @NASAArtemis II está previsto para el 10 de abril a las 8:07 p.m. EDT. En este video, Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, te explica cómo será esta operación. pic.twitter.com/ZCpBhULS3i
Los astronautas de Artemis II regresan a toda velocidad desde la Luna
Los expertos de la NASA anunciaron que los astronautas y la cápsula Orión de la misión Artemis II están preparados para reingresar a la atmósfera en una "bola de fuego" durante la jornada de hoy viernes 10 de abril. La tripulación de Artemis II, que viaja en su nave espacial Orión desde su lanzamiento desde Florida la semana pasada, tiene previsto amerizar frente a la costa del sur de California durante la noche de hoy, tras haber llegado a la Luna a principios de esta semana.