Se registra sismo de magnitud 6.3 en Japón

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) registró este viernes un sismo de magnitud 6.3 en el sur de Japón, el cual no causó daños vi víctimas mortales o heridos.

El epicentro del sismo en Japón se registró en la ciudad de Saiki, al sur del país asiático, con una profundidad de 41.8 kilómetros. El temblor comenzó alrededor de la 1:00 de la mañana (hora local). Tras el sismo no se registraron alertas de tsunami en Japón.

El sismo de 6.3 no causó daños en Japón

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón informó que el sismo de 6.3 magnitud se sintió en varias regiones del país como las prefecturas de Miyazaki y Oita en la isla principal de Kyushu. La agencia meteorológica precisó que después del sismo de 6.3, se sintieron más temblores de menor escala.

Además, USGS añadió que tras el sismo, no se espera ningún deslizamiento de tierra en las zonas donde se sintió el temblor, por lo que los niveles de alerta indican bajo o ningún riesgo.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (SHOA), el sismo registrado en Japón no reúne las condiciones para generar una alerta de tsunami en las costas de Chile.

Prelim M6.3 Earthquake Shikoku, Japan Jan-21 16:08 UTC, updates https://t.co/xRmFm5OsXt — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) January 21, 2022

Japón es una zona altamente sísmica

De acuerdo con datos de la USGS, la placa de América del Norte, la placa del Pacífico, la placa del Mar de Filipinas y la placa de Eurasia influyen en el entorno tectónico de Japón, Taiwán y el área circundante.

Los grandes terremotos registrados en las cercanías de Japón y Taiwán fueron altamente destructivos y mortales. La alta densidad de población de la región hace que los terremotos superficiales sean especialmente peligrosos.

Se tiene el registro de 13 terremotos (9 en Japón, 4 en Taiwán), ocurridos desde 1900, hasta la fecha, los cuales causaron cada uno más de 1000 muertes.

