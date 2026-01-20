NASA detecta potente llamarada solar: ¿qué tan peligrosa es y cómo puede afectar a la Tierra?

¡El Sol vuelve a demostrar su poder! Una potente llamarada solar clasificada como “X1.9” fue emitida durante la jornada del 18 de enero, alcanzando su punto máximo a las 1:09 de la tarde (hora del Este), informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio , más conocida como NASA.

Este evento fue captado por el Solar Dynamics Observatory (SDO), uno de los principales instrumentos de monitoreo solar de la agencia espacial estadounidense. Cabe decir que las llamaradas solares son explosiones repentinas de energía y radiación que se originan en la superficie del Sol y pueden liberar grandes cantidades de radiación electromagnética en cuestión de minutos.

It’s #SunDay! Here’s your space weather report for the week of Jan. 9–15:

• 2 M-class flares

• 2 C-class flares

• 31 coronal mass ejections

• 1 geomagnetic storm



This video from NASA’s Solar Dynamics Observatory (SDO) shows the week’s activity.



It was a relatively quiet… pic.twitter.com/2QMpuzKjGQ — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) January 18, 2026

¿Qué significa una llamarada solar de clase X1.9?

Las erupciones solares se clasifican en cinco categorías: A, B, C, M y X; y precisamente la llamarada “X” es la más intensa. El número que acompaña la letra indica su fuerza relativa. En este caso, una “X1.9” se considera un evento potente, capaz de generar efectos medibles en el entorno espacial cercano a la Tierra.

De acuerdo con la NASA, las llamaradas “X” pueden afectar las comunicaciones de radio, las señales de navegación GPS y los sistemas eléctricos, especialmente en regiones cercanas a los polos.

The Sun emitted a strong solar flare on Jan. 18, peaking at 1:09 PM ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.9. https://t.co/GK3BlezbdC pic.twitter.com/af65MfpX5w — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) January 20, 2026

Nueva llamarada solar: ¿representa un riesgo para las personas en la Tierra?

Las autoridades científicas aclaran que la radiación dañina de una llamarada solar no atraviesa la atmósfera terrestre, por lo que no representa un peligro directo para los humanos; sin embargo, cuando estos eventos son lo suficientemente intensos, pueden alterar la ionosfera, la capa de la atmósfera por donde viajan las señales de comunicación y navegación.

Esto puede traducirse en interrupciones temporales de radio, fallas en GPS y problemas en sistemas de comunicación aérea y marítima.

¿Qué otros riesgos implica una fuerte actividad solar?

Conforme a datos de la NASA, las llamaradas solares y otras erupciones asociadas pueden poner en riesgo a satélites, redes eléctricas y misiones espaciales, además de representar un peligro para astronautas que se encuentren fuera de la protección de la atmósfera terrestre.

Por ello, el monitoreo constante del clima espacial es clave para anticipar y mitigar posibles afectaciones tecnológicas.

¿Dónde consultar alertas oficiales sobre clima espacial?

Para conocer pronósticos, alertas y advertencias sobre cómo este tipo de fenómenos pueden impactar a la Tierra, en Fuerza Informativa Ateca te recomendamos seguir al Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA (SWPC).

La NASA, por su parte, continúa observando de manera permanente la actividad solar con una flota de satélites especializados. Con el Sol entrando en una fase de mayor actividad, ¿estamos preparados para un aumento en este tipo de eventos extremos?