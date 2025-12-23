Denuncian ‘donaciones’ obligatorias en Macuspana; Ayuntamiento de Tabasco exige electrodomésticos y vinos por oficio

En Macuspana, Tabasco , el pase de charola dejó de ser una práctica informal para convertirse, acusan comerciantes, en una exigencia institucional. A través de oficios con sello y firma del presidente municipal, Gaspar Díaz, el Ayuntamiento solicitó a negocios locales “donaciones” para entregar regalos de fin de año a empleados municipales.

Comerciantes de Macuspana denuncian que las ‘donaciones’ al ayuntamiento no son voluntarias

El problema, señalan, es que estas donaciones no serían voluntarias; los documentos oficiales piden insumos como electrodomésticos, vinos y licores, es decir, artículos que después serían entregados como obsequios al personal del Ayuntamiento.

Un comerciante, que pidió el anonimato por temor a represalias, explicó que no se trata de una cooperación libre: “No solicitan lo que es insumos como son electrodomésticos, vinos, licores, todo lo que son el tipo de obsequios que se le pueda dar al personal que labora en el ayuntamiento”, relató.

Presunto hostigamiento a negocios que se niegan a entregar donativos municipales

Otros comerciantes aseguran que negarse a entregar estos donativos tiene consecuencias: “Para nosotros se nos hace un poco ya descarado, cínico… si al momento nosotros no aportamos o nos negamos, hasta cierto punto, ya las verificaciones que vienen al siguiente año son más fuertes, el acoso que sufrimos”, denunció otro afectado.

Este hostigamiento, afirman, se suma a una carga económica que cada año resulta más difícil de sostener. “Nosotros el año pasado pagábamos casi 50 mil pesos y a nuestros proveedores les están exigiendo cuotas mensuales de casi 25 mil pesos para poder dejarnos mercancía”, señaló un comerciante.

Ante la solicitud de electrodomésticos como donación, algunos proveedores pidieron claridad sobre posibles beneficios o estímulos fiscales. En una grabación telefónica, una funcionaria de compras respondió: “Para preguntar qué estímulos o qué beneficios podemos obtener… no, pues ahí pregúntele a su contador, no sabría cómo”.

Pese a las denuncias, las autoridades municipales no fijaron postura. Al acudir al Ayuntamiento, no se encontró personal en la oficina del alcalde, la Secretaría Particular ni el Cabildo; el edil tampoco respondió llamadas ni mensajes.

La única reacción vino desde la dirigencia estatal de Morena. Jesús Selván, dirigente del partido en Tabasco , afirmó: “Desde luego que yo descarto absolutamente que se trate de un tema de extorsión, en virtud de que si así fuese no lo estarían enviando por oficio”.

Para los comerciantes; sin embargo, los escritos oficiales no aclaran la situación y, por el contrario, evidencian un acoso que pone en riesgo a quienes sostienen la economía local y generan empleos en Macuspana .