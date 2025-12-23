Audiencia de Hernán Bermúdez Requena: presunto líder de La Barredora comparece de manera virtual

A las 10:00 la mañana de este 23 de diciembre inició la audiencia de Hernán Bermúdez Requena , en la sala de juicios orales, región 9, del Poder Judicial de Tabasco.

Se realizó en completo hermetismo y con órdenes directas de la administración de los juzgados de impedir el acceso a los medios de comunicación.

Hasta marzo de 2026 se podría conocer fecha para el juicio

A solicitud de la Fiscalía General de Tabasco, el juez Ramón Brown concedió tres meses más para que el Ministerio Público termine de integrar su investigación.

Con ello, se aplazó el inicio de la etapa intermedia del proceso penal que se sigue contra Hernán Bermúdez Requena, acusado de secuestro, extorsión y asociación delictuosa.

El nuevo plazo vencerá en marzo de 2026, cuando se deberá formular por escrito la acusación de la Fiscalía, se debatirán las pruebas y se tendrá que definir fecha para el inicio del juicio.

La audiencia estaba programada para realizarse por teleconferencia, después de agotarse el plazo de tres meses solicitado por la Fiscalía del estado para la investigación complementaria. Todas las partes, incluidos fiscales y defensores, comparecen de forma virtual.

Lo que más llama la atención es la intención de las autoridades tabasqueñas de mantener en secreto todo lo relacionado con la audiencia, entre la Fiscalía del estado y el Tribunal Superior de Justicia no se ponen de acuerdo sobre quién debe autorizar a reporteros estar presentes en la audiencia, la cual, con base en la Constitución y el Código Procesal debe ser pública.

Sin embargo, desde que inició la actual administración, todas las audiencias y asuntos que se juzgan en tribunales locales se hacen en secreto y sin atender el principio de publicidad, que señala la ley.

¿Cuál es la relación de Hernán Bermúdez Requena con La Barredora?

En septiembre de 2025, el exsecretario de Seguridad en Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López, fue detenido en Paraguay . En ese momento, contaba con una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Las autoridades mexicanas lo señalan como presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora, misma que opera al sur del país y estaría respaldada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras su arribo a México, el exfuncionario fue trasladado a Toluca, para posteriormente ser ingresado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece en espera de que inicie el juicio.

Presuntamente, “El Abuelo”, como también era conocido, ejercía un control en los penales de Tabasco , donde coordinaba la venta de drogas y ordenaba el asesinato de rivales.

En medio de todos estos señalamientos, el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López ha insistido en que nunca se enteró de las actividades ilícitas que supuestamente realizaba su secretario de Seguridad.

