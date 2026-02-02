Ni te avisan, ni te protegen: Tus huellas y tu iris ya circulan en la red y el gobierno mantuvo silencio

Nos hackearon. Bueno, al Gobierno. Resulta que se filtraron bases de datos de 25 instituciones públicas. ¡Háganme ese favor!

Entre estas instituciones está el SAT, el IMSS-Bienestar , el Partido Morena, gobiernos estatales, municipales y dependencias de justicia. Bueno, hasta bases de datos del DIF.

Lo delicado es que no solamente se filtraron nombres, direcciones y números telefónicos. No, también se filtraron CURP, RFC y datos biométricos; o sea, huellas dactilares y hasta lectura de iris.

Hay algo más grave: el Gobierno ya reconoció el hackeo, pero no ha avisado a nadie. O sea, ni cómo te enteres, ni cómo te protejas.

¿Cómo saber si tu información se fue en esta filtración de datos?

Puedes empezar a recibir correos, llamadas o mensajes del SAT, de algún banco o del IMSS pidiendo que verifiques tu información, o te pueden empezar a aparecer trámites que tú, simple y sencillamente, no has hecho.

¿Cómo te proteges?



Número uno: No des información Punto número dos: Empieza desde ya a cambiar contraseñas de redes sociales y de tus aplicaciones de banco. Todo lo que tenga información sensible tiene que estar doblemente verificado.

En pocas palabras: cambia todas tus contraseñas y activa todas tus alertas. Y ojo, comparte esto, porque ni te avisan ni te protegen.

¿Cómo fue el hackeo de datos a distintas instituciones del Gobierno Federal?

Mientras el Gobierno Federal insiste en centralizar los datos biométricos y personales de millones de mexicanos, ha quedado exhibida su nula capacidad para protegerlos. Fue el pasado viernes 30 de enero, cuando la Agencia de Transformación Digital, encabezada por José “Pepe” Merino, tuvo que admitir que las bases de datos de al menos 25 instituciones públicas (incluyendo objetivos críticos como el SAT, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud) fueron vulneradas por el grupo criminal “Chronus”. A pesar de que los ciberdelincuentes ya habían advertido que esta información sería expuesta, las autoridades ignoraron las amenazas, dejando vulnerables los archivos digitales del Estado.

Millones de datos de la ciudadanía quedaron expuestos...



La carente capacidad del gobierno para frenar un ataque cibernético fue revelada, luego de que un grupo llamado "Chronus" logró hackear a 25 de las instituciones más importantes del país.



Por su parte, la Agencia de… pic.twitter.com/6QFkr7AHcL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 31, 2026

Lejos de asumir la responsabilidad, la dependencia se limitó a minimizar la filtración mediante un comunicado “abstracto”, asegurando que se trataba de información vieja y negando la pérdida de datos sensibles. Sin embargo, expertos como el Dr. en Ciencia de Datos, Jersaín Llamas, desmintieron esta postura relajada, criticando la falta de un plan de gestión de crisis y de controles operativos reales. Mientras el gobierno intenta bajar el perfil al incidente, la realidad es que no existen consecuencias para los atacantes ni garantías para los ciudadanos, confirmando que la seguridad digital institucional ha sido rebasada.

