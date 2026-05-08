Tensión en Canarias por inminente llegada de crucero infectado con hantavirus: Activan plan de emergencia en Tenerife

Las autoridades de Tenerife activaron el Plan de Emergencias Insular (PEIN) a manera de prealerta sanitaria ante la inminente llegada del crucero MV Hondius, vinculado a un brote de hantavirus que ya dejó varios casos confirmados, además de muertes durante su travesía internacional.

La medida entrará en vigor a partir de las 18:00 horas del sábado 9 de mayo, según informó el Cabildo de Tenerife, quien coordina un operativo especial junto con las autoridades sanitarias españolas y organismos internacionales.

Cabe decir que el crucero, procedente de Cabo Verde y con destino a las Islas Canarias, transporta pasajeros relacionados con un brote limitado del virus del Andes, una variante de hantavirus detectada en América Latina y conocida por su potencial de transmisión entre personas con estrechos contactos.

⚠️ #SEGURIDAD 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗯𝗶𝗹𝗱𝗼 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗲𝗹 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗘𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗜𝗻𝘀𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗩 𝗛𝗢𝗡𝗗𝗜𝗨𝗦 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗵𝗮𝗻𝘁𝗮𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀.



📅⌚️ A partir de las 18:00… pic.twitter.com/wcojuen2KL — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) May 8, 2026

¿Qué medidas activó Tenerife por el crucero MV Hondius?

Hace unas horas, el Cabildo de Tenerife informó que el operativo contempla un conjunto de acciones preventivas para proteger a la población y mantener control sanitario total sobre el desembarco. Entre las medidas destacan:

Seguimiento permanente del buque y monitoreo de su posición



Coordinación interadministrativa con autoridades sanitarias nacionales y estatales



Control de los desplazamientos de pasajeros y personas vinculadas al operativo



Recomendación al municipio de Granadilla de Abona para activar su Plan de Emergencia Municipal (PEMU).

Las autoridades españolas confirmaron que el barco permanecerá fondeado frente a la costa mientras se organiza la evacuación controlada de pasajeros hacia el aeropuerto para su repatriación.

Vehículo de puesto de mando avanzado en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias, España, donde se espera la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus.|REUTERS/Borja Suarez

¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa?

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por contacto con fluidos o excrementos de roedores infectados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Andes, detectado en este brote, es la única variante conocida capaz de transmitir contagios limitados entre humanos.

El caso del MV Hondius ya provocó alarma internacional después de que se confirmaran ocho contagios relacionados con el crucero, además de varias muertes registradas durante el viaje.

Hantaviruses are zoonotic viruses that naturally infect rodents and can occasionally spread to people.



Here’s what you need to know about #hantavirus: What they are, how they spread, the symptoms, and how to prevent infection pic.twitter.com/pduUjlwl2j — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 8, 2026

¿Existe riesgo para la población de Tenerife?

Las autoridades insisten en que, por ahora, no existe riesgo para la población general. El Cabildo aseguró que el escenario permanece “controlado” y que todos los protocolos internacionales de vigilancia sanitaria están activos.

Además, España activó mecanismos especiales de protección civil y vigilancia epidemiológica para evitar cualquier posible propagación.

¿Qué pasará con los pasajeros del crucero infestado con hantavirus?

Los viajeros serán trasladados bajo supervisión médica y sanitaria hacia zonas aeroportuarias controladas para regresar a sus países de origen. Mientras tanto, el dispositivo de emergencia permanecerá en fase preventiva y en vigilancia constante.

El caso del crucero MV Hondius se ha convertido en uno de los episodios sanitarios más delicados registrados recientemente en rutas de cruceros internacionales. La gran pregunta ahora es: ¿estamos viendo un caso aislado o una advertencia sobre los riesgos sanitarios globales en los viajes internacionales?