La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló una actualización internacional acerca del brote de hantavirus detectado en un crucero de expedición que permanece bajo vigilancia sanitaria frente a las costas de África.

Durante una conferencia de prensa desde Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, abordó la situación relacionada con el buque neerlandés Hondius, donde se han reportado casos confirmados y sospechosos de esta enfermedad viral.

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Cronología: OMS revela cómo comenzó el brote de hantavirus en crucero de expedición

El director general de la OMS reveló que justo antes de abordar el navío, “los dos primeros casos habían viajado por Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de observación de aves, que incluyó visitas a lugares donde estaba presente la especie de rata que se sabe que transmite el virus de los Andes”.

Según el organismo internacional, el primer caso fue un hombre que presentó síntomas el 6 de abril y murió cinco días después a bordo del barco. Días más tarde, su esposa enfermó mientras el barco viajaba hacia Johannesburgo, en Sudáfrica, y murió el 26 de abril.

“Meanwhile, investigations into the cause of the outbreak are continuing.



Prior to boarding the ship, the first two cases had travelled through Argentina, Chile and Uruguay on a bird-watching trip, which included visits to sites where the species of rat that is known to carry… — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 7, 2026

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Inicialmente no se sospechó hantavirus porque sus síntomas eran similares a los de otras enfermedades respiratorias. Posteriormente, pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica confirmaron la presencia del virus.

La tercera víctima del brote de hantavirus fue una mujer que desarrolló síntomas el 28 de abril y falleció el 2 de mayo. Además, otro pasajero permanece en terapia intensiva en Sudáfrica y tres personas más fueron evacuadas hacia Países Bajos para recibir atención médica especializada.

OMS alerta sobre brote de hantavirus en crucero: ¿Qué está sucediendo en el Hondius?

¿Qué dice OMS sobre el hantavirus? "El sábado pasado, el Reino Unido notificó a la OMS. En virtud del Reglamento Sanitario Internacional, se ha detectado un brote de enfermedad respiratoria grave entre los pasajeros del crucero MV Hondius, con bandera holandesa, que había viajado de Argentina a Cabo Verde. Hasta el momento, se han notificado ocho casos, incluyendo tres fallecimientos. Cinco de los ocho casos han sido confirmados como hantavirus, y los otros tres son sospechosos", señala Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS.

Cabe decir que el caso ha llamado la atención mundial debido a que las autoridades sanitarias investigan la posibilidad de una transmisión limitada entre personas, un fenómeno extremadamente raro en este tipo de virus, que por lo general se contagia entre roedores. La OMS aclaró que, aunque se trata de un incidente “grave”, el riesgo para la salud pública mundial sigue siendo bajo.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores infectados. Las personas pueden contagiarse al entrar en contacto con orina, saliva o excrementos de estos animales. Sin embargo, la cepa Andes del hantavirus, tiene una característica poco común: puede transmitirse entre humanos en circunstancias específicas. En su mensaje de este mañana, la OMS detalló que este tipo de contagio suele ocurrir tras un contacto cercano y prolongado, especialmente entre familiares, parejas o cuidadores médicos.

¿Hay más pasajeros enfermos en el crucero frente a costas de Cabo Verde?

La OMS informó que actualmente no hay más pasajeros o tripulantes con síntomas dentro del crucero, pero las autoridades sanitarias siguen monitoreando posibles contactos debido a que el período de incubación del virus de los Andes puede extenderse hasta seis semanas.

Uno de los casos más recientes corresponde a un pasajero que desembarcó en Santa Elena y posteriormente fue diagnosticado en Zúrich, Suiza.

“In addition, WHO is supporting health authorities in South Africa to follow-up people who were on the flight from Saint Helena to Johannesburg with the woman who later died.”



- @DrTedros, WHO Director General — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 7, 2026

¿Por qué preocupa este brote de hantavirus?

Aunque el número de casos es reducido, especialistas consideran relevante el episodio porque confirma una posible transmisión humana limitada de hantavirus en un entorno cerrado como un crucero.

La OMS señaló que trabaja con gobiernos y autoridades sanitarias internacionales para contener cualquier riesgo adicional y garantizar la atención de los afectados.

El caso también reabre el debate acerca de la vigilancia epidemiológica global y la rapidez con la que pueden detectarse enfermedades emergentes en viajes internacionales; ¿estamos preparados para detectar a tiempo futuros brotes en un mundo cada vez más conectado?

