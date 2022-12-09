Llegó a San Antonio, Texas la estrella del baloncesto Brittney Griner

Después de casi 10 meses de estar detenida en Rusia, regresó a estados unidos la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner después de ser liberada en un intercambio de prisioneros con Rusia a cambio del traficante de armas Viktor Bout. Llegó en las primeras horas de este viernes al aeródromo de San Antonio, Texas.

Fue detenida desde el 17 de febrero después de que los agentes del aeropuerto de Sheremétevo en Moscú encontrasen aceite de cannabis en su equipaje, por lo que fue condenada en Rusia a nueve años de cárcel por tráfico de drogas.

Estancia hostil en Rusia

Ser una mujer negra y abiertamente lesbiana, una figura destacada en el baloncesto femenino y estar retenida en un país cuyas autoridades han sido hostiles con la comunidad LGBTQ+, aumentó la preocupación por su estado y atrajo una atención sin precedentes hacia su caso.

Ayuntamiento de Houston se ilumina de rojo

El ayuntamiento de Houston, Texas, se iluminó de rojo, blanco y azul para celebrar la liberación de la jugadora de la WNBA Brittney Griner como parte de un intercambio de prisioneras con Rusia.

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Griner es originaria de Houston y varios políticos de Texas han expresado especialmente su apoyo a la liberación de Griner.

Momento del intercambio de prisioneros

Este es el momento del intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos, en el aeropuerto de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

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Se observa a Brittney Griner caminar con una comitiva por la pista, en otro extremo Viktor Bout con un grupo de personas y en otra parte de la pista funcionarios de Emiratos Árabes Unidos.

Después de un saludo la jugadora de baloncesto Brittney Griner y el convicto traficante de armas Viktor Bout, conocido como el mercader de la muerte toman rumbos diferentes.

El acuerdo para intercambiar a Griner por el famoso traficante de armas Viktor Bout anunciado el jueves consiguió uno de los principales objetivos del presidente Joe Biden, pero no incluyó la liberación de otro estadounidense, Paul Whelan, quien lleva casi cuatro años encarcelado en Rusia.

