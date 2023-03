VIDEO: Captan a tigre encima de camioneta en Parácuaro, Michoacán

Habitantes de Parácuaro, Michoacán,compartieron en redes sociales un video en el que se observa a un tigre encima de una camioneta a plena luz del día; la publicación ha despertado críticas entre los internautas, quienes aseguran que “no hay necesidad” de poner en riesgo a la población y al animal.

En el video se ve a una menor pasear en su bicicleta junto a la camioneta pick-up de franjas rojas y blancas, mientras que un perro la persigue ante la presencia del tigre, que viaja encima del vehículo; en la grabación, se distingue entre las voces a una persona que asegura que la camioneta era de él, pero la vendió.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no se ha pronunciado al respecto; no obstante, esta no es la primera vez que sucede en Parácuaro un hecho así, pues a inicios de enero 2023, otro tigre fue captado mientras circulaba en una camioneta.

¿Es legal tener animales exóticos como mascotas en México?

Las leyes establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente dictan que para tener un animal exótico en casa es necesario realizar el Trámite 80-056, mismo que es gratuito. Hasta el momento del comunicado, este se realiza en la Dirección General de Vida Silvestre; sin embargo, es importante subrayar que cuando se trate de especies en peligro de extinción, no se autorizará.

En 2022, la Cámara de Diputados aprobó algunas iniciativas en la Ley General de Vida Silvestre para prohibir que especies exóticas sean adoptadas como mascotas por los ciudadanos.

“La reforma establece que se prohíbe poseer como mascota o animales de compañía ejemplares de cualquier especie de fauna silvestre, incluidos los felinos silvestres, que por sus características naturales, no pueden convivir con los seres humanos en un ambiente doméstico, bajo manejo y sin riesgos físicos, sanitarios o de seguridad para sus propietarios, poseedores o cualquier persona u otros animales.”

La resolución de la Ley de la Vida Silvestre se aprobó con 463 votos a favor, cero en contra y una abstención, posteriormente la enviaron al Senado de la República para sus efectos Constitucionales.