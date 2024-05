La curiosa razón por la que el 4 de mayo es el Día de Star Wars; ¿qué hacer en CDMX?

De Naboo al planeta Tierra, así como en cada rincón de esta galaxia muy lejana, el 4 de mayo millones de fanáticos de la saga de Star Wars celebran la creación de George Lucas. Por eso te contamos qué puedes hacer en CDMX para vivir el poder de la fuerza.

¿Por qué el 4 de mayo se relaciona con Star Wars?

Antes de continuar es importante señalar por que el 4 de mayo tiene tanta importancia para los amantes de este universo cinematográfico; y es que todo comenzó por un juego de palabras de un periófico inglés hace algunos años.

Para entenderlo debemos recordar una de las frases más icónicas de Star Wars: “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”, por su traducción al español), la cual usan los Jedis para desear buena fortuna.

Ahora sí, el 4 de mayo de 1979, salió a la luz la publicación británica dirigida a Margaret Thatcher, la cual había sido nombrada Primer Ministra, por lo que decía lo siguiente “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations” (“Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Felicitaciones”, en español). El parecido habría sido adoptado hasta en 2011, durante una convención en Toronto.

Otro origen que se le atribuye a este día es la similitud entre las frases “May the force” y “May the 4th”, lo que habrían adoptado los fanáticos de Star Wars, saga de que llegó a los cines un 25 de mayo de 1977 con el Episodio 4: Una Nueva Esperanza.

Eventos para celebrar el Día de Star Wars en CDMX

Los interesados en celebrar el “May the 4h” en la CDMX podrán disfrutar proyecciones, eventos y exposiciones: