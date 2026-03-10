Alerta en Baltimore: Tiroteo en sinagoga desata operativo policial; reportan policías y atacante heridos

¡Otro tiroteo! Momentos de tensión se vivieron en las inmediaciones de una sinagoga ortodoxa en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, luego de que un hombre armado abriera fuego, provocando una rápida movilización de fuerzas de seguridad y generando alarma entre residentes de la zona. De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades locales, los disparos se registraron en la sinagoga Agudath Israel of Baltimore, ubicada en el tranquilo barrio de Glen, al noroeste de la ciudad.

La policía local confirmó que un oficial resultó herido durante el ataque armado, mientras que el presunto atacante también fue alcanzado por disparos durante la intervención policial. Hasta el momento, las autoridades mantienen activo un amplio operativo en el área, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

#AlMomento | Reportan tiroteo afuera de una sinagoga en Baltimore.



El tirador fue herido de bala; un policía también resultó lesionado. https://t.co/KihP7ykJCo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 10, 2026

¿Qué ocurrió en la sinagoga de Baltimore?

Según información preliminar difundida por autoridades y medios locales, varios disparos fueron escuchados en la sinagoga Agudath Israel of Baltimore, un templo frecuentado por miembros de la comunidad judía ortodoxa.

Después del reporte de emergencia, elementos policiales acudieron rápidamente al lugar, donde se produjo un enfrentamiento que dejó al menos a un oficial herido. Durante el operativo, el sospechoso también resultó herido por disparos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales acerca de su estado de salud.

So this is a “witness” in the Baltimore “false flag” I mean shooting. Man they are pushing these right now pic.twitter.com/rEhWSP648h — Mike7405 (@hmh7409) March 10, 2026

Tiroteo en Baltimore: Autoridades piden evitar la zona

Ante la gravedad del incidente, la policía de Baltimore solicitó a la población evitar el área cercana al 6200 de Park Heights Avenue, donde se mantiene desplegado el operativo de seguridad.

Las calles cercanas fueron acordonadas mientras agentes realizan revisiones y recaban evidencia, con el objetivo de determinar las circunstancias del ataque y la identidad del sospechoso. La zona donde ocurrió el tiroteo es conocida por ser un barrio residencial tranquilo, por lo que el incidente ha generado fuerte preocupación entre vecinos y miembros de la comunidad.

BPD is on scene of an Active Shooter Incident in the 6200 block of Parl Heights Avenue. An officer has been shot & transported to Shock Trauma. A suspect was also shot. Avoid the surrounding areas. More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/DPEYz42dT3 — Baltimore Police (@BaltimorePolice) March 10, 2026

Investigación en curso tras el ataque en Sinagoga de Baltimore

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el posible motivo del ataque ni si se trata de un incidente aislado o un hecho con motivaciones específicas.

Expertos en seguridad señalan que los ataques contra centros religiosos generan especial preocupación, debido a su impacto social y a la necesidad de reforzar la protección en este tipo de espacios.

