Tormenta solar golpeará la Tierra este 15 de febrero: ¿qué pasará con las comunicaciones?

Una tormenta solar impactará la Tierra este 15 de febrero, luego de que los astrónomos detectaran un enorme agujero coronal en el Sol, con una extensión aproximada de 400 mil millas de ancho, según reportes de observación solar.

Este nuevo fenómeno ya genera expectación por la posible aparición de auroras boreales en latitudes inusuales, pero sobre todo preocupación debido a sus efectos en las comunicaciones y la tecnología global.

WATCH: Geomagnetic Storm Category G1 Predicted

Highest Storm Level Predicted by Day:

Feb 13: None (Below G1) Feb 14: None (Below G1) Feb 15: G1 (Minor)

Issue Time: 2026 Feb 12 1455 UTChttps://t.co/ZbtuNtJdza — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) February 12, 2026

¿Qué es el agujero coronal que originó la tormenta solar?

Conforme a los expertos, los agujeros coronales son regiones del Sol donde el campo magnético se abre, permitiendo que corrientes de viento solar de alta velocidad se liberen al espacio. En este caso, el flujo de partículas cargadas viaja directamente hacia la Tierra, lo que podría desencadenar una tormenta geomagnética de intensidad moderada.

De acuerdo con expertos de la NASA, este tipo de eventos no es raro durante periodos de alta actividad solar, aunque su impacto depende de la velocidad y orientación del viento solar al llegar a nuestro planeta.

BREAKING🚨: Solar storm is hitting Earth on February 15. Watch out for unexpected NORTHERN LIGHTS!



Because a 400,000 miles across hole just opened up on the Sun! pic.twitter.com/8sPdgsu6AZ — All day Astronomy (@forallcurious) February 14, 2026

¿Cómo puede afectar la tormenta solar a las comunicaciones?

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), las tormentas solares pueden provocar interferencias temporales en sistemas tecnológicos clave, especialmente aquellos que dependen de satélites y señales electromagnéticas. Entre los posibles efectos se destacan:

Interrupciones en las señales GPS, afectando navegación aérea, marítima y aplicaciones móviles

Fallas intermitentes en comunicaciones por radio, sobre todo en rutas polares

Alteraciones en satélites de telecomunicaciones, televisión e internet satelital

Errores en sistemas de posicionamiento y sincronización, esenciales para redes eléctricas y financieras.

Aunque no se espera un apagón tecnológico generalizado, los especialistas advierten que eventos similares en el pasado han causado problemas temporales en aerolíneas, operadores de telecomunicaciones y servicios de emergencia.

¿Existe riesgo para la población ante la tormenta solar?

Los científicos aclaran que no hay peligro directo para las personas en tierra. La atmósfera y el campo magnético de la Tierra actúan como un escudo natural; sin embargo, astronautas y satélites en órbita sí deben activar protocolos de protección durante estos eventos.

Un recordatorio de nuestra dependencia tecnológica: Mientras muchos mirarán al cielo esperando auroras boreales inesperadas, esta tormenta solar vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿estamos realmente preparados para proteger nuestras comunicaciones ante un Sol cada vez más activo?

