¡Tormentas solares bajo la lupa! Así es SMILE, la misión espacial que busca proteger a la Tierra

Las tormentas solares vuelven a encender las alertas de científicos y agencias espaciales de todo el mundo. Ahora, una nueva misión internacional llamada SMILE buscará entender cómo el Sol impacta directamente a la Tierra, además de qué tan vulnerables son nuestras comunicaciones, satélites y sistemas tecnológicos.

Esta nisión, desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Academia China de Ciencias (CAS), tiene el objetivo de estudiar el llamado “escudo magnético” de nuestro planeta frente al viento solar. El proyecto promete revelar imágenes nunca antes vistas de la interacción entre el Sol y la Tierra.

It’s #SunDay! Here’s your space weather report for the week of May 8 - 14:

•1 M-class flare

•1 C-class flare

•31 coronal mass ejections

•0 geomagnetic storms



This video from NASA’s Solar Dynamics Observatory (SDO) shows the week’s activity.



The active region we spotted… pic.twitter.com/ZsYhHbLCYJ — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) May 17, 2026

¿Qué es la misión SMILE?

SMILE significa Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, se trata de una misión espacial diseñada para observar cómo el viento solar interactúa con la magnetosfera terrestre, la región magnética que protege al planeta de la radiación del Sol.

La nave utilizará instrumentos avanzados de rayos “X”, cámaras ultravioleta y sensores magnéticos para capturar información clave sobre fenómenos espaciales extremos. Según la Agencia Espacial Europea, SMILE permitirá obtener una visión global y simultánea de la magnetosfera terrestre, algo que hasta ahora había sido muy difícil de lograr.

✅ Mission success for Smile.



Following lift-off on Vega-C at 05:52 CEST, separation at 06:48 CEST and solar panels deployment at 06:49 CEST, Smile is now underway to study Earth’s magnetic shield.



🔗 https://t.co/b2m0G84a6V@esascience @ESA_transport @CNES @Avio_Group… pic.twitter.com/CsCJefbOvN — European Space Agency (@esa) May 19, 2026

¿Qué son las tormentas solares?

La ESA señala que las tormentas solares son explosiones masivas de energía provenientes del Sol, y ocurren cuando la estrella libera grandes cantidades de partículas cargadas y radiación hacia el espacio.

Estos eventos pueden generar desde auroras boreales espectaculares hasta problemas graves en la infraestructura tecnológica de la Tierra. Las tormentas más intensas son capaces de afectar:



Satélites



Redes eléctricas



Sistemas GPS



Comunicaciones aéreas



Señales de radio e internet.

Los expertos consideran que el Sol atraviesa actualmente un periodo de alta actividad conocido como máximo solar, lo que incrementa la frecuencia de estos fenómenos.

¿Por qué es importante el clima espacial?

El llamado clima espacial estudia las condiciones del espacio cercanas a la Tierra y cómo influyen en la tecnología moderna. La ESA destaca que misiones como SMILE ayudarán a mejorar los sistemas de alerta temprana ante eventos solares extremos.

Actualmente, el mundo depende de sistemas satelitales para navegación, telecomunicaciones, transacciones financieras y monitoreo climático. Por ello, comprender el comportamiento del Sol se ha convertido en una prioridad científica y estratégica.

¿Cómo afectan las tormentas solares a la Tierra?

Cuando una tormenta solar golpea la magnetosfera, puede provocar perturbaciones geomagnéticas capaces de alterar sistemas tecnológicos sensibles. En eventos severos, incluso podrían registrarse apagones eléctricos o interrupciones masivas en telecomunicaciones.

Científicos advierten que una tormenta extrema, similar al histórico Evento Carrington de 1859, tendría hoy consecuencias globales debido a la dependencia tecnológica actual.

¿Cuáles son las repercusiones de las tormentas solares recientes? La UNAM lo explica

¿Qué agencias participan en la misión?

La misión SMILE es una colaboración entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Academia China de Ciencias (CAS). Además, participan equipos científicos internacionales especializados en física solar, magnetismo terrestre y observación espacial. Con esta misión, los investigadores esperan responder una pregunta clave: ¿qué tan preparado está el planeta para enfrentar la próxima gran tormenta solar?