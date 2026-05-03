Destino: El Polo Sur lunar. La NASA ya tiene fecha para la histórica misión Artemis III

La NASA avanza en su ambicioso programa Artemis y confirmó el lanzamiento de la misión Artemis III para 2027, un hito que marca el primer alunizaje tripulado desde las misiones del Apolo.

Recientemente, la agencia presentó la etapa central del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS por sus siglas en inglés), clave para esta misión que impulsará a astronautas hacia la superficie del único satélite natural de nuestro planeta.

¿Cuándo será la misión Artemis III?

La NASA establece el lanzamiento de Artemis III a finales de 2027, tras el exitoso vuelo de prueba de Artemis II alrededor de la Luna. Este cronograma refleja avances clave, como el reciente traslado de la etapa central del cohete desde la Instalación de Ensamblaje Michoud en Nueva Orleans hasta el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Ingenieros utilizaron transportadores especializados para mover las partes del SLS, que incluyen tanques de hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Este paso acelera la preparación para el despegue, con integración vertical pendiente en los próximos meses.

¿Qué cohete utilizará la NASA para regresar a la Luna?

La NASA emplea el poderoso cohete SLS para Artemis III, cuya etapa central mide 64 metros de altura y genera más de 2 millones de libras de empuje. Esta “columna vertebral” de la misión alimenta cuatro motores RS-25 con más de 2 millones 774 mil litros de propelente superenfriado.

Boeing diseñó y ensambla la etapa principal, mientras la empresa L3Harris fabricó los motores; durante el vuelo, opera más de ocho minutos para impulsar la nave Orion con astronautas hacia órbita terrestre. Solo el SLS permite enviar Orion, tripulación y suministros a la Luna en un solo lanzamiento.

¿Cuál es el objetivo de Artemis III?

La misión Artemis III es realizar el primer alunizaje tripulado desde hace más de 50 años. En concreto, el objetivo es llevar a los especialistas al polo sur lunar, una zona inexplorada del satélite natural terrestre.

Con el fin de lograrlo, la NASA probará el sistema de aterrizaje humano llamado HLS, el cual incluye el acoplamiento de la nave Orión con los módulos de alunizaje de SpaceX o Blue Origin en órbita.

¿Por qué es clave esta misión para la exploración espacial?

Artemis III establece una presencia humana sostenible en la Luna, impulsa descubrimientos científicos y genera beneficios económicos, sentando bases para misiones tripuladas a Marte.

Representa el siguiente paso tras Artemis II, que validó vuelos tripulados lunares. La NASA acelera el programa con configuraciones estandarizadas del SLS, para optimizar las exploraciones futuras.

