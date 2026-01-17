¿Guerra comercial? Trump impondrá aranceles a países de Europa por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles del 10%, con posibilidad de elevarlos hasta un 25%, a varios países de Europa como medida de presión para alcanzar un acuerdo que permita a Washington comprar Groenlandia, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca.

Lista completa de países de Europa que tendrían impuestos

De acuerdo con un mensaje difundido durante este sábado 17 de enero de 2026 por Trump, los impuestos afectarían a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, y entrarían en vigor a partir del 1 de febrero de 2026, con un incremento programado al 25% el 1 de junio de este mismo año, si no se concreta un acuerdo.

Alemania



Dinamarca



Finlandia



Francia



Noruega



Países Bajos



Reino Unido



Suecia.

La advertencia a Europa y el argumento de seguridad mundial

En su mensaje, Trump afirmó que Estados Unidos ha “subvencionado durante décadas” a Europa al no imponer aranceles y al ofrecer protección militar, además de que aseguró que Dinamarca no tiene capacidad real para defender Groenlandia.

“La paz mundial está en juego”, advirtió, calificando la presencia reciente de países europeos en la isla como una situación peligrosa e insostenible. Bajo ese argumento, Trump justificó los nuevos impuestos como una medida necesaria para proteger la seguridad y supervivencia del planeta.

¿Por qué Groenlandia es clave para Estados Unidos?

El magnate republicano sostiene que Groenlandia es estratégica para la seguridad nacional y la estabilidad global, debido a su ubicación geográfica, además de su papel en los nuevos sistemas de defensa conocidos como “The Golden Dome”, una red de protección ofensiva y defensiva en la que Estados Unidos invierte millones de dólares.

Según Trump, este sistema solo funcionaría de manera óptima si Groenlandia forma parte del esquema, debido a “ángulos, límites territoriales y capacidades técnicas” que no detalló, pero que vinculó directamente con la contención de China y Rusia en el Ártico.

¿Qué impacto podrían tener los aranceles a Europa?

De concretarse, los aranceles afectarían exportaciones europeas hacia Estados Unidos, incrementando costos en sectores clave como automotriz, tecnológico, energético y manufacturero, lo que podría derivar en tensiones comerciales y represalias.

El Presidente Trump aseguró que Estados Unidos está “abierto a negociar de inmediato” con Dinamarca y los demás países involucrados, siempre que se avance hacia la “compra completa y total de Groenlandia”, una idea que, según él, ha sido intentada por más de 150 años por distintos presidentes estadounidenses. La pregunta sería: ¿hasta dónde puede escalar una disputa territorial cuando se mezcla con seguridad global, comercio internacional y presión económica entre aliados históricos?