Crisis en Irán: EU ordena salida inmediata de sus ciudadanos; Trump impone 25% de impuestos a países con negocios en ese país

La tensión entre Washington y Teherán ha alcanzado un punto de ruptura total este lunes. En una acción coordinada, Embajada Virtual de Estados Unidos en Irán ordenó la evacuación urgente de todos los ciudadanos estadounidenses de suelo iraní debido a la violencia en las protestas, mientras que, de forma paralela, el presidente Donald Trump anunció la imposición de un impuesto del 25% a cualquier país que mantenga negocios con la República Islámica.

Estados Unidos lanzó alerta ciudadanos que se encuentran en Irán

La Embajada Virtual de EU fue tajante: los ciudadanos deben abandonar el país de inmediato por sus propios medios. Dado que no existen relaciones diplomáticas, Washington advirtió que no puede garantizar una operación de rescate oficial, por lo que instó a las personas a cruzar las fronteras terrestres hacia Armenia o Turquía.

La situación es crítica debido a que el gobierno iraní ha bloqueado internet y las redes de telefonía, dejando a los extranjeros en un estado de aislamiento y con un riesgo elevado de ser detenidos.

Trump amenaza con impuestos del 25%

A través de sus redes sociales, Trump dejó claro que no tolerará que otros países financien indirectamente al régimen iraní. La nueva orden establece que cualquier nación que compre o venda productos a Irán deberá pagar un impuesto del 25% sobre todas las exportaciones que envíe a los Estados Unidos .

Hasta ahora, la advertencia del presidente se quedó en una amenaza, pues esta medida debe formalizarse mediante una orden ejecutiva para que pueda entrar en vigor.

Protestas en Irán detonaron reacción de los Estados Unidos

El endurecimiento de la postura de Trump responde a los informes de organizaciones de derechos humanos que denuncian una masacre en las calles iraníes. Se estima que más de 500 personas han muerto y unas 10 mil 600 han sido arrestadas durante las protestas antigubernamentales que se intensificaron el pasado fin de semana.

Para la Casa Blanca, el uso de la fuerza letal por parte de Teherán justifica una respuesta económica "final y concluyente" que obligue a la comunidad internacional a darle la espalda al régimen.

A pesar de que Estados Unidos tiene un comercio casi nulo con Irán, sus principales socios estratégicos sí dependen del crudo y los mercados iraníes.