¿Está tu municipio? El sismo de 7.4 en Chiapas dejó casas inhabitables, hospitales dañados y afectaciones en 17 municipios; conoce la lista completa
Protección Civil actualizó el balance del sismo de 7.4 en Chiapas: 17 municipios presentan daños en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.
El balance de los daños provocados por el sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Chiapas continúa actualizándose. A varios días del movimiento telúrico, el Sistema Estatal de Protección Civil informó que las afectaciones alcanzan ya a 17 municipios, donde se reportan daños en viviendas, hospitales, escuelas e inmuebles públicos.
Las autoridades mantienen recorridos de inspección y evaluaciones estructurales para determinar el estado de los edificios afectados y garantizar que las familias puedan regresar de forma segura a sus hogares o, en caso contrario, recibir la atención necesaria.
Aunque el temblor ocurrió el pasado viernes, los trabajos de verificación continúan debido a la magnitud del evento y a la necesidad de revisar cada inmueble antes de autorizar su uso.
Estos son los 17 municipios de Chiapas con afectaciones por el sismo
De acuerdo con la actualización del Centro de Monitoreo de la Secretaría Estatal de Protección Civil, los municipios donde se han confirmado daños son:
- Cacahoatán
- Suchiate
- Tapachula
- Chiapa de Corzo
- Tecpatán
- Villaflores
- Montecristo de Guerrero
- Huixtla
- Bella Vista
- Chicomuselo
- Frontera Comalapa
- Capitán Luis Ángel Vidal
- Acala
- Frontera Hidalgo
- Jitotol
- Ostuacán
- Motozintla
En estas demarcaciones continúan las inspecciones para conocer con mayor precisión el impacto del sismo en viviendas, edificios públicos e infraestructura esencial.
Viviendas, hospitales y escuelas presentan daños tras el movimiento telúrico
El reporte oficial señala que el sismo dejó 389 viviendas con algún tipo de afectación. De ese total, 22 casas fueron catalogadas como inhabitables, mientras que una vivienda colapsó a consecuencia del movimiento.
En el sector salud también se registraron daños. Protección Civil informó afectaciones en tres hospitales y una unidad médica, además de daños en la Jurisdicción Sanitaria No. VIII, donde resultaron afectados dos centros de salud y dos unidades del IMSS-Bienestar.
La infraestructura educativa tampoco quedó exenta del impacto. Hasta el momento se tiene registro de 25 escuelas con daños, además de 25 inmuebles públicos que presentan distintos niveles de afectación y permanecen bajo revisión.