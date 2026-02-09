¿Bad Bunny rompió X durante el medio tiempo del Super Bowl? Usuarios reportan caída de red social
Usuarios de redes sociales reportaron la caída de X, luego de que el puertoriqueño se presentó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
Usuarios reportaron la caída de la red sociales X luego de que se presentó el puertoriqueño en el medio tiempo del Super Bowl en Santa Clara, California.
El espectáculo comenzó a ser comentado en X, cuando algunos de los usuarios indicaron que tenían problemas al cargar la red social.
En contraste, la plataforma Downdetector no reportó variaciones o un alza en los reportes sobre la caída de X.
Información en proceso...