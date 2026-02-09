¿Bad Bunny rompió X durante el medio tiempo del Super Bowl? Usuarios reportan caída de red social

Usuarios reportaron la caída de la red sociales X luego de que se presentó el puertoriqueño en el medio tiempo del Super Bowl en Santa Clara, California.

El espectáculo comenzó a ser comentado en X, cuando algunos de los usuarios indicaron que tenían problemas al cargar la red social.

En contraste, la plataforma Downdetector no reportó variaciones o un alza en los reportes sobre la caída de X.

Información en proceso...