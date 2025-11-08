Emma Blancas

VIDEO: Volcadura y explosión de pipa causa el cierre de la autopista México-Puebla
El accidente de la pipa causó el cierre de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48; el cierre duró ocho horas, según autoridades.
El gobernador de Michoacán confirmó que murió el alcalde Carlos Manzo tras un atentado durante un evento por el Día de Muertos en Uruapan.
Antes, las ofrendas del Día de Muertos incluían objetos como seda, cacao o cruces de ceniza. Hoy, pocos recuerdan su significado, ¿los conocías?
Juan Pablo Hernández, titular de la SSP, indicó que debido al delito que se le imputa a Omar Bravo, está en un área especial con vigilancia de Puente Grande.
Víctor Manuel Velasco, científico de la UNAM, explica cómo funciona este algoritmo basado en patrones sísmicos, a 40 años del terremoto de 1985.
El gobierno de CDMX reveló que dictamen encontró que el conductor de la pipa iba por encima del límite cuando estaba por entrar a la México-Puebla.
Bomberos ya laboran en Calle 4 y Avenida 5, de la colonia Renovación.
El canal Al-Jazera condenó el asesinato del periodista palestino Anas al Sharif y aseguró que fue premeditado este ataque contra la libertad de expresión.
Webcams México logró captar el momento en que un rayo cae sobre la CDMX y causó movimientos, según reportes de geólogos.
Economistas prevén que haya encarecimiento de vuelos, pero también cancelación de rutas.