Aprueban adoptar medidas para evitar acaparamiento de vacunas Covid-19

De forma unánime, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó tomar medidas para que se evite el acaparamiento de vacunas contra Covid-19.

En la resolución del Consejo de Seguridad se aprobó esta iniciativa que impulsó México para que las vacunas no se concentren principalmente en 10 países.

El Consejo de Seguridad anunció la adopción de una resolución que pide el fortalecimiento de la cooperación internacional para facilitar el acceso equitativo y asequible a las vacunas de Covid-19 en situaciones de conflicto armado y durante emergencias sanitarias complejas.

En sesión, se reconoció el papel de la inmunización extensiva contra Covid-19 como un bien público mundial para la salud.

Hizo hincapié en la necesidad de desarrollar asociaciones internacionales, en particular para ampliar las capacidades de fabricación y distribución de las vacunas, en reconocimiento de los diferentes contextos nacionales.

También se hizo un llamado a la solidaridad y equidad y se invitó a las economías desarrolladas a realizar donación de vacunas a aquellas naciones de ingresos bajos y medianos y otros países necesitados, a través del mecanismo COVAX.

Al respecto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanon Gebreyesus, celebró la aprobación del Consejo de Seguridad.

“Estoy contento de que el Consejo de Seguridad haya votado a favor de la equidad en las vacunas, pero si queremos soluciones prácticas, entonces hay que tomar en serio la exención de propiedad intelectual y el Consejo de Seguridad puede hacerlo si hay voluntad política. Votar por la equidad es importante y lo apreciamos, pero hay que dar pasos concretos para aumentar la producción, la vacunación y acabar con este virus lo antes posible”, dijo el doctor durante su rueda de prensa bisemanal.

“Especialmente cuando hablamos de propiedad intelectual vemos falta de cooperación y una seria resistencia. Para ser honesto, no puedo entenderlo. Esta pandemia no tiene precedentes y el virus ha tomado al mundo entero como rehén. Este tipo de cosas pasan una vez cada 100 años. ¿Si la provisión no puede ser aplicada ahora, entonces cuándo?, si no podemos aplicar provisiones durante tiempos difíciles y bajo condiciones sin precedentes ¿entonces cuando?, esto es serio”, agregó Tedros.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el acaparamiento por parte de 10 países es acelerada y va empeorando, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la ONU para que interviniera para evitar que pocos países sean los que accedan a las vacunas.

