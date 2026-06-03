¿Velas hechas con popó de panda? El insólito souvenir ecológico que es un éxito en China

En la provincia de Sichuan, China, conocida mundialmente como el principal santuario de los osos panda, un grupo de ambientalistas y artesanos locales ha encontrado una forma completamente revolucionaria (y un tanto extravagante) de reciclaje: transformar los desechos diarios de estos animales en velas aromáticas artesanales de alta gama.

Un panda gigante adulto pasa hasta 14 horas al día comiendo y llega a generar más de 10 kilos de excremento diarios, conocidos localmente por los cuidadores como "bolas de arroz verde". Lejos de desechar este material, los centros de conservación en China descubrieron que las heces son una mina de oro ecológica. Debido a que el sistema digestivo del panda es bastante ineficiente y su dieta se compone en un 99% de bambú, lo que expulsan es básicamente fibra vegetal triturada y parcialmente masticada.

¿A qué huele una vela de popó de panda?

Para la tranquilidad de los turistas y compradores, las velas no huelen mal en absoluto. Los artesanos recolectan el material directamente de los centros de crianza y lo someten a un riguroso proceso de esterilización a altas temperaturas (más de 300 °C) para eliminar cualquier bacteria. Durante este tratamiento, el desecho pierde por completo cualquier mal olor orgánico.

El resultado es una pulpa de fibra de bambú pura que se mezcla con cera de soya natural. Al encenderse, estas velas desprenden una fragancia muy fresca que los creadores describen como "aroma a bosque húmedo, bambú fresco y té verde dulce". Esta experiencia sensorial y sumamente creativa se ha convertido en el nuevo imán para cientos de turistas que visitan las reservas biológicas en Chengdu, quienes agotan las velas en las tiendas de recuerdos.

|Reuters

Una industria de millones de dólares: pañuelos y papel higiénico

Esta no es la primera vez que China comercializa las heces de sus embajadores peludos. De hecho, desde hace unos años existe una alianza formal entre el Centro de Conservación e Investigación de China para el Panda Gigante y empresas papeleras locales para fabricar la famosa línea de productos "Panda Poo" (Popó de Panda).

Bajo esta marca, las toneladas de fibra recuperadas se reciclan para elaborar pañuelos desechables, servilletas y papel higiénico de alta calidad. Debido a que el proceso elimina la necesidad de talar árboles y utiliza los jugos gástricos naturales del panda para romper la fructosa del bambú (ahorrando energía en la fábrica), estos productos se venden en el mercado asiático como artículos premium y ecológicos. Una caja de pañuelos de este tipo llega a costar hasta 10 veces más que una normal, demostrando que en estos santuarios asiáticos, absolutamente nada se desperdicia.

