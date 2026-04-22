¡Fresco como lechuga! Oso polar se refresca en tina con hielo en Oregon (VIDEO)

En ciertas regiones del mundo, el calor está haciendo estragos en la primavera y, para proteger a los animales, el zoológico de Oregon en Estados Unidos tuvo una idea creativa y divertida: colocó a un oso polar en una tina llena de hielo y agua fría.

Se trata de Kallik, el oso polar estrella del zoológico estadounidense. Las imágenes fueron compartidas por el mismo zoológico por sus redes sociales, donde el animal entra en el contenedor y sumerge su cuerpo por completo.

El video viral de Kallik: Un oso polar disfrutando del hielo en Oregon

La acción toma parte de un programa diseñado por los cuidadores para mantener frescos y estimulados a este tipo de animales durante el clima cálido. Las imágenes se volvieron virales en internet y varios usuarios realizaron comentarios sobre este divertido video.

Los osos polares, acostumbrados biológicamente a entornos árticos, al estar en zoológicos son estimulados con ayuda de hielo y agua para que puedan regular su temperatura corporal en cautiverio.

La historia de Kallik y los esfuerzos de conservación en el Oregon Zoo

Kallik es un oso polar macho y joven que llegó al Zoológico de Oregon en enero de 2006, como parte de un esfuerzo para conservar a esta especie.

Los osos polares permanecen solitarios gran parte del año, pero la primavera marca el momento en que los machos adultos salen en busca de hembras, explica el sitio web del zoológico.

¿Cuándo es la temporada de apareamiento de los osos polares?

Aunque aún no es adulto completamente, Kallik ya comienza a sentir algunos de estos instintos naturales, aseguraron sus cuidadores. Por ello lo vigilan de cerca y se encargan de que tenga a la mano lo que requiera.

Otros especialistas en conservación de animales de la organización Polar Bears International, explican que la temporada de apareamiento de osos polares dura típicamente de marzo a mayo, aunque puede extenderse hasta junio o incluso un poco más.

