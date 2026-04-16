Tragedia en Zapopan: Muere tras recibir descarga eléctrica y caer de su azotea

La madrugada de este jueves 16 de abril de 2026 estuvo marcada por la tragedia y la violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Mientras que en Zapopan un hombre perdió la vida en un accidente doméstico, la delincuencia dejó a dos personas heridas tras ataques directos en distintos puntos de la ciudad.

El incidente más lamentable ocurrió en la colonia Lomas de Tabachines, en el municipio de Zapopan, donde un hombre de aproximadamente 42 años de edad perdió la vida. Los hechos se registraron sobre el cruce de las calles Platanar y Guamúchil.

De acuerdo con los reportes de los cuerpos de emergencia, la víctima se encontraba en la parte alta de su domicilio cuando, aparentemente, tocó de forma accidental cables de alta tensión.

La fuerte descarga provocó que el hombre cayera desde una altura superior a los 5 metros. Durante la caída, el sujeto sufrió una contusión severa en el cráneo que le arrebató la vida de forma instantánea. Al lugar arribaron bomberos y paramédicos, quienes ya nada pudieron hacer por la víctima.

🔴#IMPORTANTE | Muere un hombre tras caer más de 5 metros desde la parte alta de su domicilio, los hechos se registraron sobre Platanar y Guamuchil en la Col. Lomas de Tabachines en Zapopan.



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Ataque directo en Guadalajara: Baleado en la colonia Lomas de Río Verde

Casi de forma simultánea, la violencia se hizo presente en el municipio de Guadalajara. Un hombre de 47 años de edad resultó herido tras un ataque directo perpetrado sobre las calles Venancio Leyva y Joaquín Ruiz, en la colonia Lomas de Río Verde.



El reporte: Elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Verde localizaron al lesionado en el sitio.

Elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Verde localizaron al lesionado en el sitio. La herida: La víctima presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la zona de la axila .

La víctima presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la zona de la . Investigación: El hombre herido aseguró desconocer el motivo de la agresión o la identidad de los atacantes. La zona fue resguardada para que la Fiscalía del Estado inicie las indagatorias correspondientes.

🔴#IMPORTANTE | Hieren de bala a un hombre de 47 años de forma directa, los hechos se registraron sobre Venancio Leyva y Joaquín Ruiz en la Col. Lomas de Río Verde en Guadalajara.



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Violencia en Zapopan: Disparan a hombre afuera de una tienda en Nuevo Vergel

La jornada violenta no terminó ahí. En el municipio de Zapopan, un hombre de 52 años fue interceptado por sujetos armados al exterior de una tienda de abarrotes en la colonia Nuevo Vergel.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Carpinteros y Torneros. Según la información recabada en el lugar, la víctima recibió un disparo en el glúteo. Paramédicos acudieron al punto para estabilizar al lesionado y trasladarlo de urgencia a un puesto de socorros para recibir atención médica especializada.

🔴 #IMPORTANTE | Un hombre de 52 años fue víctima de un ataque directo a balazos al exterior de una tienda de abarrotes en la Col. Nuevo Vergel, en Zapopan. 🚨🔫🚓



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Al igual que en el caso de Guadalajara, no se reportaron personas detenidas por estos hechos, quedando la investigación en manos del Ministerio Público.